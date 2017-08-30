Balıkesir'de, 165 kişi MHP'den istifa etti; Akşener'in partisine katılacaklar

Balıkesir'in Havran ilçesinde 165 kişi, MHP üyeliğinden istifa etti. İstifa edenler Meral Akşener'in kuracağı partiye katılacak.

Balıkesir’in Havran ilçesinde, 165 MHP üyesi, partilerinden istifa etti. İstifa edenler MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in kuracağı yeni partiye katılacaklarını açıkladı.

MHP’de istifalar sürüyor. Bugün Manisa’da 549 kişinin istifasının ardından Balıkesir’de de 165 kişi MHP’den istifa etti.

5 dönem MHP Havran İlçe Başkanlığı yapan ve görevden alınan Mehmet Saraçoğlu, eski Havran Belediye Başkanı Levent Gökalp ve eski ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 165 kişi, partiden istifa kararı vererek, dilekçelerini imzaladı.

İstifaları açıklamak için gerçekleştirilen toplantıda konuşan Mehmet Saraçoğlu ve Levent Gökalp, MHP Genel Merkezi’nin partinin kurucusu Alparslan Türkeş’in siyasi çizgisini terk ettiğini belirttiler. MHP’de parti içi demokrasinin olmadığını ve partinin seçmenlerinin temsil yeteneğini kaybettiğini savundular.

İstifa edenlerin, Meral Akşener’in liderliğinde kurulacak partiye katılacakları ifade edildi