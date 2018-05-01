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Balıkesir'de 1 Mayıs kutlamalarına katılım az oldu

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına geçen yıllara oranla katılım az oldu

01 Mayıs 2018 20:03

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına geçen yıllara oranla katılım az oldu.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak için Çarşamba Pazarında toplanan sendika üyeleri, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin üyeleri sloganlar ve marşlar eşliğinde Mehmetçik Caddesi’nden Kuvayi Milliye Meydanı’na kadar kortej halinde yürüyüş yaptı. Geniş güvenlik tedbirinin alındığı 1 Mayıs kutlamalarında vatandaşlar alana girerken üst araması yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Tertip Komitesi adına açıklama yapan Abdurrahman Bulut, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Dünyanın dört bir yanında işçi ve emekçilerin işine ve özgürlüğüne sahip çıkmak için alanlarda olduğunu belirten Bulut, OHAL uygulamasının kaldırılmasını istedi.
Konuşmanın ardından kutlamaya katılan gruplar halay çekerek eğlendi. Kutlama olaysız bir şekilde sona erdi.

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