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Balıkesir Valiliği, gazetecilere 'haşhaşi' suçlamasında bulundu

Balıkesir Valiliği'nin, Twitter'daki resmi hesabından "Cumhurbaşkanı-Akkulis" isimli hesabının gazetecilere yönelik paylaşımını retweet etmesi tepki topladı

15 Ocak 2015 19:23

Balıkesir Valiliği'nin, resmi hesabı, Ak Trol olarak bilinen "Cumhurbaşkanı-Akkulis" isimli hesabın "ABV Haşhaşiler!" yorumunu ve yazısını retweetledi.

Yazıda Cumhuriyet Gazetesi'nin, önceki gün dört gazetecinin arabalarının polis tarafından durulmasına eleştirileri bulunuyor.

Akademisyen İhsan Yılmaz ile gazeteciler Tuncay Opçin, Bülent Keneş ve Emre Uslu'nun tweetlerini aktararak, "Dergiyi savunan haşhaşiler ve AVB Haşhaşiler" yorumu yapılıyor.

Aktifhaber.com'un haberine göre, söz konusu paylaşımlarda Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ceyda Karan, "Bugünkü yazım: Engizisyon tehlikesi!", akademisyen Yılmaz, "Geçmiş Olsun sizinleyim", gazeteci Tuncay Opçin, "Gece Cumhuriyet'in dağıtım araçlarının durdurularak, sansürlenmeye çalışılmasını nefretle kınıyorum" yorumunda bulunuyor.
 

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