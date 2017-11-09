Balıkesir, uçucu yağda markalaşacak

Fatih Emrah ERDOĞAN/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde, Burhaniye ilçesinde kurulan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), genel olarak yurt dışından ithal edilen tıbbi ve aromatik bitki yağlarının üretimi konusunda çalışma yapıyor. Projeyle yağlarda yüksek kalite ve tür ayrımı da yapılırken, il ekonomisine katkıda bulunulması hedefleniyor.

BAÇEM\'de tıbbi ve aromatik bitki yağları çıkarılmaya başlandı. Bitki yağlarının önemli bir ekonomik değere sahip olduğunu belirten BAÇEM Şube Müdürü Nazım Tanrıkulu, bu yağların genel olarak yurt dışından ithal edildiğini söyledi. Tanrıkulu, \"Ülkede satışı yapılan, Türkiye\'de yetişmesine rağmen yurt dışından ithalatla aldığımız nane gibi çok belli başlı yağları üretmeye başladık. Bunlarla ilgili kalite çalışmalarını yapacağız. İlgili mevzuatlar, şu an yok; ama dünya standartlarına uygun uçucu yağ üretimini yapmayı ve bölgede de uçucu yağ konusunda Balıkesir\'i markalaştırmayı ve Balıkesir ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz\" dedi. Bitkilerden elde edilen yağların çıkarılması hakkında detaylı bilgi veren Tanrıkulu, şunları söyledi:

\"Su buharı distilasyon yöntemini kullanıyoruz. Aromatik bitkilerdeki uçucu yağları, bu sistemle alabiliyoruz. Biz, bu sistemle kekik, melisa, lavanta, nane, adaçayı gibi aromatik bitkilerin yağlarını elde etmeye başladık. İşlemler sırasında, kekiğin çay ve baharat olarak kullandığımız kaliteli kısmını ayırdık. Kalan kısmından ayırdığımız diğer kısımlarından bu yağları, elde ediyoruz. Kalan bu kısımda, distilasyon işlemi yapılıyor. Ana distilasyon kısmının içine bitkiyi koyuyoruz. Belli bir ısıdaki su buharlaşıyor ve bitkilerin arasından geçip, uçucu yağları alıyor ve soğutucu ünitesine geçiyor. Yoğunlaşan buhar, burada kekik suyu ve yağı olarak ayrılıyor. Bitkilerin yağı, genel olarak bu şekilde çıkarılıyor. Çıkarılan her yağ, aynı değildir. Burada yağı çıkarılacak olan bitkinin yetiştirilmesinden, yetiştiği ortamın havasına, toplanmasına kadar büyük önem taşımaktadır. Buradan çıkan posayı da toprak sahamızda kullanıyoruz. Burada yaptığımız işlemlerde hiçbir şekilde atık kalmıyor\" dedi.



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