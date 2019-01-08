Balıkesir Polisi, sürücüler ve yolculara sıcak çorba ikram etti

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları 14’üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri, trafik kontrollerinin yapıldığı Balıkesir-Manisa Karayolu’nda sürücüler ile yolculara sıcak çorba ikram etti.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrollerini sıklaştıran Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ile yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdüren Karayolları 14’üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir- Manisa Karayolu\'nda sürücüler ile yolculara sıcak çorba ikram etti. Dün gece yolda durdurdukları araçlarda kontrollerini yaparak sürücüleri uyaran ekipler, sıcak çorba ikramıyla da şoför ve yolcuların içini ısıttılar. Vatandaşlar da sıcak çorba ikramına teşekkür ederek, karşılık verdiler.

Gece hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte don ve buzlanma olayları yaşandığını belirterek, vatandaşlardan tedbirli olmalarını isteyen İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, \"Emniyet Müdürlüğü olarak trafik kontrolleri kapsamında kırmızı ışık, hız, radar ve alkol gibi denetimleri yıl boyunca çok sık yapıyoruz. Kış döneminin, yağışların başladığı ve soğukların arttığı, görüş mesafesinin düştüğü bu günlerde de kış uygulamalarına ağırlık veriyoruz. Ağırlık verdiğimiz konular, şoförlerin dikkatli olmaları ve araçlarının donanımını nizami olarak yerine getirmeleri. Kış dönemlerinde kazaların azalmasına yönelik bir çalışma yapıyoruz. Sürücülere hayırlı yolculuklar dileyerek, çorba ikram ediyoruz\" dedi.



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