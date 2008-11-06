‘Balıkesir Muhasebecisi’ nasıl muhallebici oldu?

İstanbul Şehir Tiyatroları, yeni sezon oyunlarından Reşat Nuri Güntekin’in ‘Balıkesir Muhasebecisi’ni, ‘Balıkesir Muhallebicisi’ olarak duyurunca ortalık karıştı! 24 Ekim Cuma günü Sabah ve Cumhuriyet ve Radikal’de yayımlanan ilanlar, muhallebici zinciri sahibi tiyatrocu Nedim Saban’ın gözünden kaçmadı. 29 Ekim’de Tiyatro Dünyası internet sitesine bir yazı yazarak yanlışlığı mizahi dille hicveden Saban, bir muhallebici olarak sevindiğini belirterek dalgasını geçti: “Muhasebeciyi muhallebici yapanların bilinçaltında sanırım belediye başkanımızın çok iyi bir muhallebici olması yatmıştır. Ama bu kez maliye bakanımız muhasebecinin değiştirilmesine kızacak. Sonuçta maaşları o ödeyecek...”



Düzeltme de hatalı



Saban’ın yazısı üzerine Şehir Tiyatroları’ndan düzeltme ve özür gecikmedi. Kurumun Basın Halkla İlişkiler Sorumlusu, internet sitesi yetkililerine yaptığı yazılı açıklamada “Şehir Tiyatroları’ nın 23 Ekim Perşembe günü Sabah ve Cumhuriyet gazetelerinde yayımlanan aylık ilanında, Reşat Nuri Güntekin’in ‘Balıkesir Muhasebecisi’ adlı oyununun adı ilanın hazırlandığı reklam ajansının teknik servisindeki bir hata sonucunda tashihli çıkmış, baskı sonrasında fark edilerek daha sonraki baskılarda bu hata düzeltilmiştir” ifadelerine yer verdi ama düzeltmede de hata vardı. Düzeltmede 23 Ekim olarak geçen tarih 24 Ekim olması gerekirdi, ayrıca ilan sadece Sabah ve Cumhuriyet değil Radikal’de de çıkmıştı.



Balıkesir’den İstanbul’a gelen Tahir Efendi ve ailesinin yeni yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar ve çevrelerine uyum sağlama sürecini anlatan, paranın yadsınamaz gücünün aile içi ve akrabalarla olan ilişkiler üzerindeki etkili sonuçlarını irdeleyen ‘Balıkesir Muhasebecisi’, 19-30 Kasım tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde izlenebilecek.