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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı

11 Eylül 2018 18:25

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları tespit edilen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Balıkesir merkezli Manisa ve Çanakkale\'de, bu sabah, önceden belirlenen 12 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi, gözaltına alındı. Firari 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Polis ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerden \'polis imamı\' olduğu öne sürülen kişinin üzerine kayıtlı cep telefonunda \'ByLock\' tespit etti. Telefonun, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi\'nde hemşire olarak çalışan ve gözaltına alınan şüphelinin eşi I.Ö. tarafından kullanıldığı belirlendi.

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