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Balıkesir merkezli 14 ilde ve KKTC'de FETÖ/PDY operasyonu

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

17 Aralık 2018 18:12

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, şüphelileri yakalamak için 14 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde operasyon başlattı.
Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı\'nca yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çoğu Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nda değişik rütbelerde halen görevde bulunan şüphelilerin yakalanması için Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Denizli, Kırıkkale, Çankırı, Adana, Muş, Diyarbakır, Gaziantep ve Batman ile KKTC\'de eş zamanlı operasyon başlattı.
ÇANAKKALE\'DE DE 20 KİŞİ ARANIYOR
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nın kripto mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik büfe, ankesörlü ve sabit telefonlardan yapılan ardışık aramalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında da 20 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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