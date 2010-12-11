Balıkesir-İzmir yolunda yüzlerce araç mahsur kaldı

T24

Tek yönlü açıldı



Sürücüler kendilerine bilgi verilmemesinden şikayet ederken, basın mensuplarından bilgi almaya çalıştı. İstanbul'dan İzmir'e giderken yolda kalan sürücüler, “Bu kadar yol geldik. Hiçbir yerde sorun yaşamadık. Burada niye yol açılmıyor?” diye tepkilerini dile getirdi.Çanakçı rampalarında bekleyen araçların çoğunun sürücüsü Aydın, Denizli ve İzmir'e gideceklerini, kendilerine 'geri dönün' denildiğini, ancak bunu istemediklerini ifade etti. Sürücüler, geri dönmek yerine ‘belki yol açılır’ umuduyla beklemeye devam etti.İzmir yönünden Balıkisir'e giden araçlar da Manisa'nın Akhisar İlçesi yakınlarında bekletildi. Her iki yönde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Geçen yıl da aynı yerde aynı sorunun yaşandığını belirten sürücüler isyan etti. Sürücüler, uzun çalışmalar sonucu yolun duble hale getirildiğini ancak Karayolları'nın gündüz yeterli çalışma ve tuzlama yapmadığı için aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirti.Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan da son durumla ilgili bilgi verirken, İzmir yönünden Balıkesir'e gelenler için Çanakçı bölgesinden yolun tek şerit olarak açıldığını, araçların kaymaması ve yolun tıkanmaması için trafiği kontrollü olarak vermeye başladıklarını söyledi. Arslan, “Polis eşliğinde araçların geçişi başladı” dedi.Balıkesir'den İzmir'e gidiş yönünün ise halen kapalı olduğunu kaydeden Vali Arslan, “Sürücüler Polis Okulu'ndan geri dönüyorlar ya da yolun açılmasını bekliyorlar. Karayolları, Özel İdare, Afet ve Acil durum ekipleri olmak üzere bütün ekipler yolların açılması için çalışıyor” dedi.Öteyandan Manisa'nın Soma ilçesi ile Balıkesir'in Savaştepe ilçesini bağlayan karayolu da trafiğe kapandı. Demirci- Simav karayolunda da ulaşım sağlanamıyor.