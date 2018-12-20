Balıkesir İvrindi Millet Parkı'na kavuştu

BALIKESİR,(DHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Gökçeyazı Mahallesi ve İvrindi İlçesi ziyaretlerinde bulundu.

Başkan Kafaoğlu ilk olarak Gökçeyazı Mahallesi\'nde çocukluk arkadaşı ve birlikte çobanlık yaptığı Yahya Özgeyi evinde ziyaret ederek hasbihal etti. Daha sonra Bengi Projesi kapsamında Gökçeyazı Şehit Rıdvan Çetinkaya İlköğretim Okulu\'nda öğrencilerle birlikte okuma saatine katıldı, kitap okudu.

Ardından Gökçeyazı Mahallesi\'nde kahveleri ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kafaoğlu, İvrindi İlçesi\'ne geçerek burada İvrindi Belediye Başkanı Recai Baytar’ı makamında ziyaret ettikten sonra birlikte esnaf ziyaretinde bulundular ve daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından İvrindi ilçesine kazandırılan Millet Parkı\'nı dolaştılar.

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTUYORUZ”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Millet Parkı’yla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi:

\"İvrindi ilçesine 50 bin metrekare alana sahip büyük bir park yaptık. Burası okullar bölgesi, bu alan körfeze giden yola çok yakın. Burası tüm sosyal donatılar, bisiklet yolları, fitness aletleri, piknik alanları, çocuk oyun grupları, bay ve bayan mescitlerinin yer aldığı çok güzel bir park oldu. Çok kısa sürede parkımızın yüzde 99’u tamamlandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Balıkesir ziyaretinde toplu açılış törenlerinde buranın da açılışını gerçekleştireceğiz. Biz laf değil iş üretiyoruz. 31 Mart 2019 tarihine kadar Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanıyım. İşimizin başındayız, Balıkesir’e sevdalıyız, Cumhurbaşkanımızın yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. 31 Mart tarihinde adayımız Yücel Yılmaz. Yücel Yılmaz ile birlikte tüm belediyeleri kazanmak için çalışacağız. Diğer taraftan da yaptığımız hizmetleri açacağız. Cengiz Topel Köprülü Kavşağı da trafiğe açtık. Köprüyle iki ilçe birbirine bağlandı. Verdiğimiz sözü tuttuk, 1 yıl içinde Adliye Kavşağı ve Cengiz Topel Caddesi köprülü kavşağı açtık, ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“PARK İVRİNDİ’YE 50 YIL HİZMET EDECEK”

Millet Parkı hakkında bilgi veren İvrindi Belediye Başkanı Recai Baytar , “İvrindi ilçemizde vatandaşlarımızın özlemle beklediği Millet Parkı tamamlandı. Burası okullar bölgesi olduğu için öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve vatandaşlarımız burada vakit geçirecek. Bu park İvrindi ilçemize 50 yıl hizmet edecek. Parkımız da 600 metre yürüyüş alanı, 600 metre bisiklet yolu var. Bayanlarımız önceden kırsal mahallelere giderek yürüyüş yapıyordu ancak bu ortadan kalktı. Çocuklarımızın rahatlıkla oynayabileceği, yeşil bir alana sahip olan Millet Parkımızı ilçemize kazandırdığı ve ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zekai Kafaoğlu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.