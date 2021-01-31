"Jigolo" operasyonu: 4 saatlik görüşmede 3 bin lira kazanacaksınız diye kandırıldılar

Balıkesir'de çökertilen jigolo çetesinin insanları nasıl kandırdığı ortaya çıktı. Şebekenin ‘çağrı merkezi’ gibi düzenleyip faaliyetlerini yürüttüğü dairede jigolo adaylarıyla yapılan görüşmelerde kullandıkları not da bulundu.

Balıkesir’de yapılan operasyonda ‘jigolo’ olma hayali kuranları dolandıran bir şebeke ortaya çıkarılmıştı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü 44 kişiyi gözaltına aldı. Şebeke kiraladığı daireleri ‘çağrı merkezi’ gibi düzenliyor ve faaliyetlerini buralardan yürütüyordu. Polis şebekenin telefon görüşmelerinde kullandığı notları da buldu.

"Görüşme uzarsa ücret de artıyor"

Tek sayfalık bir notta jigolo adayı arandığında neler söylenmesi gerektiği yazıyor. Nota göre adaya önce başvurusunun kabul edildiği söyleniyor. Ardından da ‘bulunduğu lokasyonda’ hemen bir görüşme olduğu belirtilerek “Görüşme için bugün müsait misiniz?” diye soruluyor. Adayların yüzde 99.9’unun cevabı da “Tabii, müsaitim” oluyor. Ardından kurbana yapacağı işin ne kadar cazip olduğunu vurgulamak için ücret tarifesi veriliyor. “Yapacağınız 4 saatlik görüşmede 3 bin lira alacaksınız. Görüşme uzarsa ücret de artıyor, 5 bin liraya kadar çıkıyor. Yeme, içme konaklama bayana ait!” deniliyor. “Ödemeleriniz görüşmeden bir saat önce hesabınıza yatırılacak” vaadi ile adaylar ile konuşma devam ediyor.

Sözleşme yapılıyor

Ajans jigoloları ‘sözleşmeli’ olarak işe alıyor. 3 aylık sözleşme için 320, 6 aylık sözleşme için de 520 lira talep ediyorlar. İnandırıcı olsun diye hesap numarası ve şahsi bilgiler de alınıyor. Kazanacakları paraya göre çok cüzi bir miktar olduğunu düşündükleri için adaylar hemen ödemeyi yapıp bir an önce işe başlamak istiyor. Parayı ödedikten sonra da bir daha kendilerini arayan numaraya ulaşamıyorlar. Çoğu kişi bu durumu polise bildirmiyor.