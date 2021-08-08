Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralı

Balıkesir'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü takla attı. Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.



Kaza, saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda meydana geldi. Edremit istikametine doğru seyir halinde olan yolcu otobüsü, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 11 kişi olay yerinde, 3 kişi hastanede yaşamını yitirdi, 18 kişi de yaralandı. Yaralılar kaza yerine ulaşan ekipler tarafından bölgedeki 5 hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Balıkesir Valiliği'nden açıklama

Balıkesir Valiliği’nden yapılan açıklamada, “08.08.2021 Pazar günü saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında maalesef 11 vatandaşımız kaza mahalinde, 3 vatandaşımız hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetmiş, 18 vatandaşımız ise yaralanmıştır. 112 acil müdahale ekiplerimiz ve trafik birimlerimiz kaza mahalline çok kısa sürede ulaşarak yaralı vatandaşlarımızın tamamının Balıkesir'de bulunan 5 ayrı hastaneye sevk edilmesini sağlamış olup tedavileri devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

İki şoför de yaşamını yitirdi

Kazada şoför Kerem Başol ile ikinci sürücü Cengiz Umut hayatını kaybetti. Otobüste toplam 32 kişinin olduğu öğrenildi.

40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi

Kaza yerinde yapılan ilk incelemede yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği, yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından yolcu otobüsü vinç ile kaldırılacak. Yolcuların etrafa saçılan eşyaları da ekipler tarafından toplanıyor.

15 kişinin öldüğü otobüs kazasında ölen şoför, arkadaşının yerine direksiyona geçti iddiası

Zonguldak'tan İzmir'e giden otobüsün şoförü Kerem Başol'un, sefer için otobüsü kullanacak olan şoför Onur Güneş'in rahatsızlanması sonucu arkadaşının yerine direksiyona geçtiği iddia edildi.

Zonguldak'tan İzmir'e gittiği sırada Balıkesir'de takla atan ve 15 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı otobüs kazasında yeni detaylar ortaya çıktı. Otobüsün şoförleri Kerem Başol ile Cengiz Umut kazada yaşamını yitirdi.

Sürücülerden Kerem Başol'un, seferi tamamlayacak olan şoför Onur Güneş'in yerine direksiyon başına geçtiği iddia edildi. Güneş'in rahatsızlanması üzerine Kerem Başol'un İzmir seferi için yola çıktığı öne sürüldü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Onur Güneş, "Can arkadaşım Kerem; dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. Evine git kardeşim dedin. Bana yarın akşam gelirsin dedin. Üzdün beni kardeşim üzdün. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi.

İHA muhabirinin ulaştığı Güneş, üzgün olduğunu ifade ederek cenazeler için Balıkesir'e hareket ettiğini söyledi.

Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.