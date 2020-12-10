Balıkesir'de Koronavirüs görülen evlere "Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır" notu asılacak

Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası görülen evlere, "Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır" notu asılmasına karar verdi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Covid-19 testi pozitif çıkan vakaların bulunduğu ev, apartman, site ve benzeri yerlere zaruri hizmetler dışında ziyaretlerin kısıtlanmasını kararlaştırdı.

Alınan karar doğrultusunda ekipler, ilk izolasyon denetimine gittikleri ev ve binaların girişine, "Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır" yazılı not asacak.

Yapıştırılan bilgi notunun izolasyon bitmeden indirilmesi durumunda kişilere ceza uygulanacağını duyuran Balıkesir Valiliği'nden "Mesafe ve maske ihlallerine neden olduğu tespit edilen, iş yerleri önünde oturarak ve ayakta topluluk oluşturmasının önüne geçmek üzere işyerlerinin önüne sandalye tabure konulmasının ve iş yerleri önünde mesafe ve maske ihlali yaparak toplanmak suretiyle çay ve sigara içilmesinin yasaklanmasına oybirliği ile karar verilmiştir” açıklaması yapıldı.