Balıkesir'de deprem riski taşıyan 51 eğitim binası yıkılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Balıkesir ve ilçelerindeki okullarda yapılan kontroller ve değerlendirmeler sonrası deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen binaların yıkılması yönünde karar alındı. Bu kapsamda çok sayıda okul ile 4 öğretmenevi, 2 pansiyon ve bir Halk Eğitim Merkezi yıkılacak.

Valilik’ten yapılan açıklamada, "Eğitim öğretimin aksamaması için İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince planlama yapılmış ve tüm tedbirler alınmış olup, okullardaki idarecilerimiz öğrencilerimize gerekli yönlendirmeyi yapacaklardır. Yıkım kararı alınan eğitim binalarının en kısa sürede yıkılarak yeniden yapımı için tüm çalışmalar başlatılmıştır” denildi.

"Önceliğimiz çocuklarımızın can güvenliğidir"

Balıkesir Valiliği’nden yıkım kararı verilen okullarla ilgili yapılan açıklama şöyle:



“Türkiye, deprem kuşakları üzerinde bulunan bir coğrafyada yer almaktadır. Afet türleri içerisinde depremlerin ortaya çıkardıkları etkiler ve dünya üzerinde hissedilme yoğunluğu bakımından en fazla bilinen tür olduğu söylenebilir.



Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almaları bizlerin birinci önceliğidir. Çocuklarımızın, gençlerimizin bize birer emanet olduğunu unutmadan onların hem can güvenliğini hem de sağlığını tehlikeye atabilecek noktalarda çok önemli tedbirler geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Onların sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğitim alması, geleceklerinin teminat altına alınması tabii ki hepimizin görevi. Önemli olan güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitimimizi devam ettirmektir.

Balıkesir’de 184 bin öğrenci, 15 bin öğretmen ve çalışanı ile birbirine kenetlenmiş kocaman bir aile olarak, önceliğimiz her sabah kapısını açtığımız eğitim kurumlarımızın güvenliğidir. Hepimizin ortak kaygısı milletimizin en değerli hazinesi olan çocuklarımızı, güvende ve sağlıklı tutabilmektir. Biliyoruz ki öğrenci, öğretmen, idareci, veli, kısaca bütün bileşenler kendini güvende hissederse okulun kendini gerçekleştirme potansiyeli de, başarısı da artacaktır.



Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından eğitim binalarımızda yapılan kontroller ve değerlendirmeler neticesinde 'deprem tahkik raporları' sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen binaların yıkılması yönünde karar alınmıştır. Bu karar, öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam edebilmesi adına alınmış olup;

Bu kapsamda 51 eğitim binamız hakkında yıkım kararı alınmıştır. Yıkım kararı alınan eğitim binalarından 10'u aynı bahçedeki sağlam olan diğer blokta, bunun dışındaki 41 okulumuzda ise, öğrencilerimiz kayıt bölgesindeki en yakın okulda eğitimlerine devam edecektir.



Eğitim öğretimin aksamaması için İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince planlama yapılmış ve tüm tedbirler alınmış olup, okullardaki idarecilerimiz öğrencilerimize gerekli yönlendirmeyi yapacaklardır. Yıkım kararı alınan eğitim binalarının en kısa sürede yıkılarak yeniden yapımı için tüm çalışmalar başlatılmıştır.Boşaltılacak binalar ve öğrencilerin eğitim göreceği okulların listesi şöyle: