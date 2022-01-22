Balıkesir'de 4,9 şiddetinde deprem

Balıkesir'de İstanbul'dan da hissedilen 4,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 22.31'de merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Ayvacık olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

"An itibarıyla, olumsuz bir ihbar yok"

AFAD'dan yapılan açıklamada "Geçmiş olsun Balıkesir. Dursunbey ilçesine meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

"İlk bilgilere göre, endişe verici bir sonuç söz konusu değil"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından depreme dair "Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, yaklaşık yarım saat önce 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. 112 Acil Ekiplerimiz bölgeyi taramak üzere görevlendirilmiştir. İlk bilgilere göre, endişe verici bir sonuç söz konusu değil. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" açıklamasında bulundu.