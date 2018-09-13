Balıkesir Büyükşehir'e yeni genel sekreter yardımcısı

BALIKESİR,(DHA) - BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi\'nde Genel Sekreter Yardımcılığı görevine son olarak İstanbul Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Cemil Şahin getirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcılığı görevini sürdürürken, istifa ederek milletvekili olan Yavuz Subaşı’ndan boşalan göreve, son olarak İstanbul Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Cemil Şahin getirildi.

Şahin ayrıca fen işleri ve kara yolları konusunda büyük tecrübelere de sahip...

CEMİL ŞAHİN KİMDİR?

1971 yılında Samsun’un Terme ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Sakarlı beldesinde, lise eğitimini de Terme Lisesi’nde (1983-1986) tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. (1988-1992)

1992-2001 Yıllar arasında Antalya Manavgat, Side ve Belek’te otel ve tatil köyü inşaatlarında saha mühendisliği, Rusya Moskova’da da konut ve villa yapımı şantiye şefliği yaptı. 2001-2003 Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Keban, Arapgir, Divriği Yolu Kontrol Mühendisliği (2003- 2006), Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, İnegöl, Bozüyük Yolu Kontrol Şefliği (Haziran-Aralık 2006) ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Asfalt Başmühendisi olarak görev yaptı.

2007 Ocak ayında göreve başladığı Bağcılar Belediyesi\'nde önce 6 ay süreyle Fen İşleri Müdürlüğü ardından 2007-2009 tarihleri arasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 22 Nisan 2009 tarihinde tekrar getirildiği Fen İşleri Müdürlüğü görevine 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’ne kadar devam etti.

Cemil Şahin, mahalli seçimlerin ardından oluşturulan yeni yönetimde;2014 yılında İstanbul/Bağcılar Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2018 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladı.

Şahin, evli ve 3 çocuk babası.

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