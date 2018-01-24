Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un rakibi THY

BALIKESİR, (DHA) CUMARTESİ günü THY’ye konuk olacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un antrenörü Uğur Baysal, “Ligde en yakın takipçimiz ile önemli ve zor bir maç oynayacağız. Biz bu maçı da kazanarak galibiyet serimizi 15 maça çıkartmak istiyoruz” dedi.

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu’nda mücadele eden ve 18. haftanın sonunda lider durumda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor bayan voleybol takımı, cumartesi günü zorlu bir maç oynayacak. Deplasmanda THY’ye konuk olacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor zirveyi yakından ilgilendiren bu maçtan galibiyet ile ayrılmayı hedefliyor. Ligde oynadığı 18 maçın 17’sini kazanarak önemli bir başarı yakalayan Balıkesir Büyükşehir, ilk yarıda Kurtdereli Spor Salonu’nda oynadığı müsabakada rakibi THY’yi 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Cumartesi günü Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanacak olan müsabakadan galibiyet ile dönmeyi hedeflediklerini belirten antrenör Uğur Baysal :

“Ligde iyi bir çıkış yakaladık ve şu anda lider durumdayız. Ligde tek yenilgimizi 4. Haftada Bahçelievler Voleybol takımı karşısında aldık. 14 haftalık bir seri yakaladık. Şimdi hedefimiz evimizde mağlup ettiğimiz ve ligde en yakın takipçimiz olan THY’yi deplasmanda da mağlup ederek serimizi 15 maça çıkartmak. Oyuncularım sahada iyi işler yapıyorlar. Takım olarak çok iyiyiz. Biz bir üst ligi hedefledik. Bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Önemli olan sezon sonunda hedefe ulaşabilmek. Bunu başarabilmek için de çok çalışıyoruz. Her maça final gözüyle bakıyoruz. İstanbul deplasmanından da galibiyetle dönerek hem moral bulmak hem de hedefe bir adım daha yaklaşmak istiyoruz” diye konuştu.

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