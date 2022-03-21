Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İlim Yayma Cemiyeti'ne ait binanın 365 bin TL’lik tadilatını üstlendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İlim Yayma Cemiyeti'ne ait bir binanın 365 bin TL’lik tadilatını üstlendi.

AKP’li Yücel Yılmaz yönetimindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İlim Yayma Cemiyeti’nin İvrindi ilçesinde bulunan binasının tadilatı için özel bir yapı şirketiyle sözleşme imzaladı.

Sayıştay’ın, “Vakıf ve derneklere ait yurtların inşaatlarının yapılması belediye imkânları açısından mümkün değildir” değerlendirmesiyle denetim raporlarına kaydettiği mevzuata aykırı uygulamalara örnek teşkil eden tadilat işinin ihalesi, 17 Şubat’ta gerçekleştirildi.

365 bin TL’lik anlaşma yapıldı

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, İlim Yayma Cemiyeti’ne ait binanın inşaat, makina tesisatı ve elektrik tadilat işlerini kapsayan ihale kapsamında 16 Mart’ta ise imzalar atıldı. Belediye ile Furka Yapı isimli özel şirket arasında 365 bin TL’lik anlaşma yapıldı. İşin yaklaşık maliyetini 424 bin 73 TL olarak hesaplayan idare, tadilat işinin 45 gün içinde bitirilmesini istedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin İlim Yayma Cemiyeti binasının tadilatı için anlaşma yapması akıllara, Sayıştay’ın benzer nitelikteki uygulamalara yönelik bulgularını getirdi. Belediyelerin ortak hizmet projesi bulunmaksızın derneklere ve vakıflara yardım yapamayacağına ve harcamalarını üstlenemeyeceğine hükmeden Sayıştay’ın dikkat çeken bazı tespitleri şunlar oldu:

-AKP’li Bursa Osmangazi Belediyesi’nin İlim Yayma Cemiyeti için 2018 yılında belediye kasasından yaptığı yurt inşaatı Sayıştay raporuna girdi. Raporda, 6 milyon TL harcanan yurt inşaatının kanuna aykırı olduğu belirtildi.

-Sayıştay, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin kendi mülkü olmadığı halde TÜGVA ve TÜRGEV’e ait iki binanın kirasını 2016 yılından bu yana ödediğini belirledi.

-Sayıştay’ın 2020 yılında gerçekleştirdiği denetimlerde çok sayıda belediyenin kendilerine ait gayrimenkulleri vakıf ve dernekler ile bazı kişilere bedelsiz kullandırıldığını tespit etti. Ayrıca sivil toplum örgütlerinin çeşitli organizasyonları için belediyelerin araçlarının da usulsüz olarak tahsis edildiği belirlendi.

Daha önce de birçok yardım yapıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İlim Yayma Cemiyeti için kolları ilk kez sıvamadı. İdare 159 bin TL harcayarak 2016 yılında cemiyetin yurduna asansör ve soğuk hava deposu yaptırdı. Cemiyete ait konferans salonu da 417 bin 500 TL karşılığında belediye tarafından düzenlendi.