Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur'dan istifa açıklaması yok

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, Amatör Spor Haftası\'yla ilgili katıldığı programda, istifasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği belediye başkanlarından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, bugün kentte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nün düzenlediği, Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtım ve Sporun EN\'leri ödül törenine katıldı. Ödül törenine, Balıkesir\'deki Amatör Spor kulüplerinin temsilcileri, branşlarında dereceye giren sporcular, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, daire müdürleri ve sporcular da katıldı.

İSTİFA AÇIKLAMASI YOK

Amatör Spor Haftası nedeniyle Kurtdereli Spor Salonu\'nda yapılan program öncesi bir gazetecinin \"İstifa ile ilgili bir açıklama yapacak mısınız?\" sorusuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, \"Hayır\" diye yanıt verdi.

Törende Amatör Spor Haftası\'yla ilgili konuşma yapan Başkan Uğur, merkezinde insanın olmadığı bir hizmet anlayışının başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını belirterek, şunları söyledi:

\"Bizler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm hizmetlerimizi, tüm faaliyetlerimizi tasarlarken, bunu daima akılda tutuyor, planlarımızı daima bu şekilde yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri Balıkesir\'i gelişmiş kentler seviyesine çıkartmak, yaşadığımız şehrin marka değerini yükseltmek için pek çok projeye imza atıyoruz. Şehrin geleceğine değer katacak vizyon projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz, Mahalle Ligi Futbol Turnuvamız, Türkiye çapında ses getiren, dikkatleri şehrimize çeken bir organizasyon ve marka haline geldi. Turnuvamızı, 20 ilçemizin tümünde, 12-18 yaş arası gençlerimizin tümüne hitap eden dev bir turnuvaya, ciddi bir lige dönüştürdük. Toplamda 33 bin sporcuya ulaştık. Artık marka haline gelen turnuvamızın dördüncüsü, bu yıl da yoğun bir katılımla devam edecek. Geçtiğimiz yıl dağıtımını gerçekleştirdiğimiz 15 bin adet top, Balıkesir ilimizin tamamında toplam 712 okulumuza, Büyükşehir Belediyemiz tarafından ulaştırıldı. Bu yıl da alımı yapılan 25 bin adet futbol, basketbol ve voleybol topuyla, okullarımıza ve amatör spor küplerimize dağıttığımız top sayısı 40 bine ulaşacak. Yine amatör spor kulüplerine eşofman, sedye ve antrenman malzemelerini temin ettik.\"

Bu hizmetleri günlük değil, kalıcı olarak planlayıp uyguladıklarını kaydeden Uğur, \"Sadece malzeme değil; Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu\'na kalıcı bir bina yapımı için yer tahsisini de yaptık. Göreve geldiğimizden bugüne amatör spor kulüplerine yaptığımız yardımlar, Mahalle Ligi Futbol Turnuvası ve malzeme yardımlarıyla spora yaptığımız yatırım toplamda 8 milyon 527 bin liraya ulaştı. Bu yaz, 21 branşta yaz spor okulları açtık ve 5 binin üzerinde çocuğumuza spor yapma imkanını sağladık. Engelli çocuklarımızı da unutmadık. Geçtiğimiz tüm bir yıl boyunca her haftanın çarşamba günü spor yapmalarını sağladık. Biz sporu her alanda desteklemeye devam ediyoruz. Çünkü yaptığımız yatırımlar, biliyoruz ki malzemeden öte gençlerimize yani geleceğimizedir. Spora ve sporcuya olan desteklerimiz tüm hızıyla devam edecek\" dedi.

Başkan Uğur ve Vali Yazıcı, başarılı sporculara ödüllerini verdikten sonra tören sona erdi. Başkan Uğur, tören sonrası Kurtdereli Spor Salonu\'ndan ayrıldı.



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