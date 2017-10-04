Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur'dan 'istifa' açıklaması

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)-BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, hakkında çıkan istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, istifası istenen başkanlar listesinde adı olduğu haberi üzerine yazılı açıklama yaptı. Başkan Uğur, açıklamasında şunları kaydetti:

\"Bazı basın yayın organlarında, istifamın istendiğine dair yayınlanan haberlerin gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur. AK Parti Sözcümüz Sayın Mahir Ünal\'ın iki gün üst üste yaptığı açıklama ve yalanlamalara rağmen, söz konusu istifa haberlerinin ısrar ve inatla dolaşımda tutulmasındaki amacı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. \'Ben istifa etmiyorum, siz görevden alın. Görevden alırsanız partiden istifa eder, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ederim\' şeklindeki haberler ise tamamen masa başında uydurulmuş bir kurgudan ibarettir. Söz konusu haberleri yayınlayarak bir itibar suikastına imza atmaya çalışanlar hakkında yargı yoluna başvurduğumuzun ayrıca bilinmesini isterim. 17 yıldan bu yana AK Parti\'mizin bütün kademelerinde görev yapan bir nefer olarak, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız kutlu yolculuğumuza ilk günkü aşk ve şevk ile devam ettiğimizi milletimize saygı ile duyuruyorum.\"



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