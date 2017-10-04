T24 LogoT24 Logo
Politika

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur'dan 'istifa' açıklaması

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)-BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, hakkında çıkan istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu

04 Ekim 2017 17:57

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)-BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, hakkında çıkan istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, istifası istenen başkanlar listesinde adı olduğu haberi üzerine yazılı açıklama yaptı. Başkan Uğur, açıklamasında şunları kaydetti:
\"Bazı basın yayın organlarında, istifamın istendiğine dair yayınlanan haberlerin gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur. AK Parti Sözcümüz Sayın Mahir Ünal\'ın iki gün üst üste yaptığı açıklama ve yalanlamalara rağmen, söz konusu istifa haberlerinin ısrar ve inatla dolaşımda tutulmasındaki amacı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. \'Ben istifa etmiyorum, siz görevden alın. Görevden alırsanız partiden istifa eder, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ederim\' şeklindeki haberler ise tamamen masa başında uydurulmuş bir kurgudan ibarettir. Söz konusu haberleri yayınlayarak bir itibar suikastına imza atmaya çalışanlar hakkında yargı yoluna başvurduğumuzun ayrıca bilinmesini isterim. 17 yıldan bu yana AK Parti\'mizin bütün kademelerinde görev yapan bir nefer olarak, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız kutlu yolculuğumuza ilk günkü aşk ve şevk ile devam ettiğimizi milletimize saygı ile duyuruyorum.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilmi DUYARBALIKESİR DHABALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip UğurBalıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip UğurBaşkan UğurAK Parti Sözcümüz Sayın MahirGörevdenSözAK PartiCumhurbaşkanımız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24