Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu 5 yıl daha istedi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Zekai Kafaoğlu, İzmir\'de medya temsilcileriyle bir araya geldi, 10 aylık görev süresinde yaptıkları hizmetleri, gelecekteki projelerini anlattı. Balıkesir\'in geleceğinin çok parlak olduğunu, otoyol projesi ve yatırımlarla kentin taşının toprağının altın durumuna geldiğini söyleyen Kafaoğlu, \"Kırsal mahallelerimiz çok mahrumdu. Coğrafya büyük olduğu için Özel İdare yetişemiyordu. Bütünşehir olunca o bölgeler de yatırımla tanışmış oldu. Bizim bir ikinci 5 yıla daha ihtiyacımız var\" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Başer\'in istifa etmesinden sonra göreve gelen Zekai Kafaoğlu, İzmir\'de medya temsilcileriyle buluştuğu toplantıda Türkiye\'de en çok adası olan kentin 22 ada ile Balıkesir olduğunu, sorumluluk alanlarında 1 milyon 200 bin nüfus ve 20 ilçe bulunduğunu, yaz aylarında, özellikle son Kurban Bayramı\'nda nüfusun 1.5 milyonu aştığını anlattı. Kafaoğlu, \"Kırsal mahallelerimiz hizmet alanında çok mahrumdu. Coğrafi alanı büyük olduğu için Özel İdare yetişemiyordu. Bütünşehir olunca o bölgeler de yatırımla tanışmış oldu. 4 yıldır ciddi mesafe aldık. Bizim bir ikinci 5 yıla daha ihtiyacımız var. O zaman yıldızı parlayan il olacak, plakası gibi 10 numara il olacak. Hedeflerimiz, plakası gibi Türkiye\'de 10 numara il olmak\" ifadelerini kullandı.

\'HİZMETKÂRLIK YAPAMAM, DİYEN ADAY OLMASIN\'

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, konuşmasına Balıkesir\'deki hizmetlerini anlatarak şöyle devam etti:

\"Her doğan çocuğa \'hoş geldin\' bebek çantası gönderiyoruz. Senin geldiğinden bilgimiz var, Balıkesir\'desin, diyoruz. Askere giden herkese \'hayırlı tezkereler çantası\' gönderiyoruz. Artık belediyecilikte trend değişti. 90\'lı yollarda ideolojik belediyecilik vardı. Ak Parti\'yle hizmet ve sosyal belediyeciliği tanıdı. Gönül belediyeciliği seferberliği olacak. Gönül belediyeciliği yapmaya devam edeceğiz. Oy derdiyle hizmet etmiyorum. \'Hizmetkârlık yapamam\' diyen belediye başkanlığına aday olmasın. Artık kişinin hayatına bire bir dokunmak lazım. Geldiğimiz zaman anket yaptırdık, en büyük sorunun su fiyatlarından kaynaklandığını gördük. Büyükşehir olduğu için kırsal kesimdeki vatandaşlarımız su faturalarıyla tanıştı. Ciddi sıkıntı vardı. Su fiyatlarında önemli ölçüde indirim yaptık. Şehir merkezinde yüzde 25, kırsala mahallelerde yüzde 50 indirim yaptık. İnsanlar bir değişim olduğunu net biri şekilde hissettiler.\"

\'TARIM VE TURİZM ALANLARINI SANAYİYE HEBA EDEMEYİZ\'

52 ayrı noktada yol çalışmaları olduğunu ama coğrafyalarının çok büyük olmasından dolayı bunun yeteri kadar görülmediğini ancak hizmete devam ettiklerini ifade eden Zekai Kafaoğlu, şöyle konuştu:

\"Millet bahçelerinin temellerini atıyoruz. Hedefimiz insanları mutlu ve huzurlu yapmak. Belediye binasındaki sloganını değiştirdik. Daha önce \'Benim şehrim Balıkesir\' yazıyordu. Şimdi \'Mutlu ve huzurlu kent Balıkesir\' yazıyor. Balıkesir üç ayrı sacayağı üzerinde duruyor. Biricisi, tarım ve hayvancılık. Olmazsa olmazımız. Kırmızı et süt ve yumurtada ilk üç il arasındayız. Tarım ürünlerinde yetişmeyen ürün yok. Muz ve çay dışında her şey yetişiyor. Türkiye\'yi doyuran ildir Balıkesir. İkincisi, sanayi olmadan kolay kolay gelişemiyor bir il. İstanbul sanayiden arındırılırken, Kocaeli ve Gebze doldu. Bundan sonra en yakın şehir Balıkesir. Tam bir odak şehir oldu. Marmara, Ege ve İç Anadolu\'yu birleştiren şehir oldu. Otoyoldan dolayı sanayiciler ilgi göstermeye başladı. Organize sanayi alanımız doldu. Yenilerini kuruyoruz. Tarım alanlarını, turizm alanlarını asla sanayiye heba edemeyiz. Yeni alanlar bulmamız lazım. Üç yıldır Kurban Bayramı\'nda en çok yerli turist alan il olduk. Yeni turizm yatırımları için de 5 binlik ve 25 binlik imar düzenlemelerine ihtiyacımız var. Akçay bölgesinde ikinci konutlar yapılmış ama depreme dayanıksız olmuş. Bunları yeniden düzenlememiz lazım. Termal turizmimiz de var. Kazdağları da Balıkesir\'de. Balıkesir\'in geleceği çok parlak, müthiş bir talep var. Son iki yılda gayrimenkulde fiyat artışında ilk sırada yer alıyoruz. Taşı toprağı altın oldu. Gittiğim köylerde topraklarını ucuza satmamalarını tavsiye ediyorum.\"

\'SİYASİ ÇEKİŞMELER BİZLERİ GERİ BIRAKTI\'

Balıkesir\'de yaşanan iç siyasi tartışmaların da gelişmenin önündeki en büyük engel olduğunu söyleyen Zekai Kafaoğlu, şunları kaydetti:

\"Küçük yerlerde siyasi çekişmeler, dedikodular, hasetçilik çok olur. Siyasilerin kendi aralarındaki çekilmeleri de çok zarar verdi. Kavga gürültü çok oluyordu Balıkesir\'de. Ben ona çok dikkat ediyorum. Balıkesir kavgadan çok zarar gördü. Kimseye fayda getirmedi. Ben geldiğim andan itibaren sevgi ve barışı getirmeye çalıştım. Şehrin yöneticisi önce kendisiyle sonra çalışma arkadaşlarıyla, STK\'larla ve kurum ve kuruluşlarla barışık olacak. Herkesin ayrı ayrı görevleri var. Önemli olan bunları bir araya getirmek. Büyükşehir belediye başkanını orkestra şefi olarak değerlendirirseniz iyi sinerji yakalarsınız. \'Kavga olan eve kız vermezler\' derler. Kavga olan kente de sanayici gelmez. Güçlerimizi birleştirmemiz lazım. Kolektif aklı kullanmamız lazım. Belediye başkanlarının projelerinin halkın istekleriyle örtüşmesi lazım. Yaparsan karşılığı olmuyor, halk mutlu olmuyor, oy da gelmiyor. Toplumun öncelikleri çok önemli. Yerel yönetici toplumun en alt dinamiklerine kadar onların hissiyatlarını bilmesi lazım. Dayatmayı sevmiyor toplum.\"

Yerel seçimler hakkında soruya yanıt veren Zekai Kafaoğlu, \"Balıkesir\'deki 14 ilçe bizde, 5 ilçe CHP\'de, 1 ilçe MHP\'de. 24 Haziran seçimlerine göre 2 ilçemizi daha alıyoruz. Bütün ilçelerimizi almayı hedefledik. Bugüne kadar hiç alamadığımız ilçe Ayvalık. Onu da Cumhurbaşkanımızın bize verdiği sinerjiyle alacağız. 20 artı 1 yapmayı hedefliyoruz. İttifaklar bize katkı, enerji, sinerji sağlar, olumsuz bir şey olacağını sanmıyorum\" dedi.



FOTOĞRAFLI