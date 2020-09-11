Balıkesir Belediyesi Meclis toplantısını gezi teknesiyle Ege Denizi'ne açılarak düzenledi, Yunanistan'a uyarıda bulunuldu!

Balıkesir Büyükşehir Belediye, Eylül ayı Meclis toplantısını Ege Denizi’nde teknede gerçekleştirirken, AKP'li Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Yunanistan'a uyarılarda bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Belediye Meclisi toplantılarını her ay bir ilçede yapma kararı aldı. Bu ayki Belediye Meclis toplantısının adresi Ayvalık ilçesi oldu. İlçedeki toplantı gezi teknesinde gerçekleşti. Cunda Adası’nda Ege Denizi’ne açılan tekneye, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri eşlik etti.



ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre; toplantının ardından Ege Denizi’nde Yunanistan karasuları sınırına kadar gidildi. Burada Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bütün partilerin imzaladığı, Yunanistan’ı uyaran bir bildiri okudu.

Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğun haklarını kullanacağını vurgulayan Yılmaz, Yunanistan’ın uluslararası anlaşmaların hiçe saydığını belirterek, “Ege Denizi’nde silahsızlandırılmış statüde olması gereken adaların, bu statülerine aykırı davranışlarına son vermelidir” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de toplantının Ege Denizi'nde yapılmasına destek verenlere teşekkür etti.