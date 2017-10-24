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Politika

Balıkesir Belediye Başkanı Uğur'un 'istifa' haberi yalanlandı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Edip Uğur'un, pazartesi günü istifasını açıklayacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi

24 Ekim 2017 19:58

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Edip Uğur\'un, pazartesi günü istifasını açıklayacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur\'un, pazartesi günü istifa edeceği yönünde, bazı televizyon kanallarında haber yapılması üzerine, DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Büyükşehir Belediye Başkanı\'nın danışmanları, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Belediye yetkilileri, Başkan Uğur\'un da hakkındaki \'pazartesi günü istifa edeceği\' yönündeki haberleri televizyondan izlendiğini ve bunun doğru olmadığını söylediğini belirtti.

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