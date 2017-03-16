Balıkesir Belediye Başkanı Rotterdam ile imzalanan iyi niyet anlaşmasını yırttı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Belediyesi ve Port of Rotterdam Liman İşletmesi'nin geçen yıl imzaladığı Rotterdam Limanı iyi niyet anlaşması Hollanda ile yaşanan son krizin ardından iptal edildi.

AKP Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Edip Uğur bugün düzenlediği basın toplantısında Rotterdam Limanı örnek alınarak Bandırma bölgesinde kurulmak istenen liman ile ilgili iyi niyet protokolünü yırtarak açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi Karesi toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında Hollanda ile yaşanan krize değinen büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, şöyle konuştu:

"Hollanda'nın Türkiye'ye, Bakanımıza, orada yaşayan Türklere karşı davranışlarını kabul etmek mümkün değil. Belki oradaki seçimler nedeniyle bunları abarttılar ama ne olursa olsun böyle bir hareketi tasvip etmediğimizi bende Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ifade ediyorum."

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün ‘Rotterdam anlaşmasını iptal edin’ çağrısını hatırlatan Başkan Uğur sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaptığımız anlaşma iyi niyet anlaşmasıydı. Rotterdam ile kardeş şehir değiliz. Belediye Meclisi'nden geçen bir karar yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisten geçen bu kararı iptal etti. Biz Rotterdam'a niye gittik? Çünkü oradaki liman dünyanın en iyi işletilen limanıydı. Onlardan bilgi almak için gittik. Balıkesir Büyükşehir ve Bandırma Belediyesi olarak, 29 Ocak 2016'da Port of Rotterdam iyi niyet anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma yasal bir taahhüt ya da yükümlülük getirmiyordu. Ben de şimdi bu anlaşmayı ortada iyi niyet olmadığı için yırtıyorum.”

Başkan Uğur, önümüzdeki 10 yıl içerisinde toplam 11 milyar avroluk yatırımı hedefleyen projenin başka ortaklarla yapılabileceğini iddia etti.

CHP'li tüm çağrıda bulunmuştu

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Bandırma bölgesine kurulmak istenilen liman ile ilgili olarak Rotterdam yönetimi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan iyi niyet anlaşmasının derhal iptal edilmesini istemişti.