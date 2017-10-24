"Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur pazartesi günü istifa edecek" iddiası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "En kısa sürede istifalarını vereceklerine inanıyorum" sözleriyle işaret ettiği isimlerden biri olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'un pazartesi günü istifa edeceği iddia edildi.

Erdoğan'ın, genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirileri sonrası il ve ilçe teşkilatları ile belediyelerde çok sayıda kişi istifa etmişti. Kadir Topbaş'ın 13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden ayrılması sonrası aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur ve Recep Altepe'nin de bulunduğu bir dizi isim istifayla anılmaya başlamıştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe dün istifa ettiğini duyurdu. Gökçek ise cumartesi günü istifa edeceğini söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'un pazartesi günü istifa edeceği iddia edildi.