Balıkesir Balya'da 4.8 şiddetinde deprem

T24 - Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 05.23'te merkez üssü Balya ilçesi olan depremin büyüklüğü, 4.8 olarak kaydedildi.



Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan Habertürk TV canlı yayınına bağlanarak; " Depremi biz de Balıkesir'den hissettik. Bize intikal eden ciddi anlamda bir sıkıntı gözükmüyor.Ancak köylerle de irtibat kurmak gerekiyor. Ben şu anda olayı yerinde görmek için Balya İlçesi'ne gidiyorum, yoldayım. Gelişme olursa daha sonra bilgi vereceğim. Şu ana kadar olumsuz bir haber almadım insallah da olmaz. Dediğim gibi bütün köylere ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.



AHT Balıkesir Muhabiri Mahmut Acaröz sabah saatlerinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin can ve mal kaybına yol açmadığını jandarma ve polis yetkililerinden teyit ettiğini, bağlı köylerdeki incelemelerin sürdüğünü bildirdi.





Sabah saatlerinde meydana gelen deprem Çanakkale'de de hissedildi.



Sabah 05.23'de Balıkesir'in Balya ilçesinde meydana gelen deprem Çanakkale'de özellikle yüksek katlarda oturan vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.



Ramazan ayı olması sebebiyle vatandaşların çoğunun uyanık olduğu Çanakkale'de yüksek katlarda oturanlar kendilerini güçlükle sokaklara atarken, bazı vatandaşlar da korku dolu anlar yaşadı. Bir süre dışarıda kalan vatandaşlar depremin etkisini kaybetmesinin ardından tekrar evlerine geri döndü.









