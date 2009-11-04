Balıkçıya lüfer piyangosu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki bir balıkçı, teknesiyle 1 günde 5 bine yakın lüfer balığı avladı.

Çanakkale Boğazı'nda lüfer balığı akımının başlamasıyla aylardır lüferin peşinden iz süren Eceabatlı balıkçı Osman Kayan ''Üç Kardeşler'' adlı teknesiyle Bigalı Kalesi yakınlarına geldi.

Bu sırada 3-4 yunus balığının lüferleri avlamak için kıyıya yöneltiğini gören Kayan, teknedeki mürettebata ağları denize bırakmaları talimatını verdi.

Kısa sürede balık sürüsünün etrafını ağla çeviren balıkçılar, bir anda binlerce lüfer balığının ağların içinde kaldığını gördü.

Tekneye çekilen ağlara yaklaşık 5 bine yakın lüfer balığı takıldığı anlaşıldı.

Balıkçılar, Eceabat Limanı'nda karaya getirdikleri avlarını ağlardan çıkarırken, balıkların keskin dişleri nedeniyle zaman zaman da ellerinden yaralandı.





'20 bin Lira borcum var, refeha kavuştuk'



Balıkçı Kayan, yaptığı açıklamada, 2 aydan bu yana lüfer yakalamak için geceli gündüzlü denize açıldıklarını söyledi.

Bankadan kredi çektiği için 20 bin TL'ye yakın borcu bulunduğunu belirten Kayan, ''Allah bize yardım etti. Bu balıklar sayesinde refaha kavuştuk'' dedi.

Balıklara buz ve deniz suyu dökerek tazeliğinin korunması için çalıştıklarını ifade eden Kayan, ''Bu balık, İstanbul'da tanesi 14 TL'den satılıyor. Buradaki kabzımallarla anlaşabilirsek İstanbul'a göndermeden tanesini 8-10 TL'den satmayı düşünüyorum'' diye konuştu.