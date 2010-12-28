-BALIKÇININ UMUDU SOĞUK HAVA ORDU (A.A) - 28.12.2010 - Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi hamsi avını olumsuz etkilerken, ağları boş kıyıya dönen balıkçılar umutla havaların soğumasını bekliyor. Karadeniz'in simgesi hamsi, sıcak hava nedeniyle ne balıkçının ne de tüketicinin yüzünü güldürüyor. Balıkçılar, hamsi avlayamamaktan şikayet ederken, tüketici ise fiyatların yüksekliğinden yakınıyor. Ordu Balıkçılar Derneği Başkanı Ufuk Aydın, aralık ayında kar beklerken normalin üzerinde bir sıcaklık yaşandığını, deniz suyunun ısınmasıyla hamsilerin kıyılardan uzaklaşarak yaklaşık 15 mil açığa gittiğini belirtti. Ekim ayı başında başlayan av sezonunun şu ana kadar istedikleri gibi gitmediğini vurgulayan Aydın, ''Av sezonuna soğuk bir havada girdiğimiz için bol hamsi dönemi geçirdik. Ancak ardından işlerimiz istediğimiz gibi gitmedi. Havaların sıcak olması işlerimizi ciddi anlamda etkiledi'' dedi. Hamsinin az olması nedeniyle fiyatların da 5 ile 10 lira arasında değiştiğini belirten Aydın, hamsinin kilosunu 1 lira-3 lira arasında yemeye alışkın olan Karadeniz insanının da, durumdan şikayetçi olduğuna işaret etti. Balıkçılar olarak umutla havaların soğumasını beklediklerini vurgulayan Aydın, aksi takdirde tüketicinin yeni yılda da pahalı hamsi ve balık tüketeceğini söyledi. -TÜKETİCİ DE MUTSUZ- Tüketicilerden Ali Yılmaz Güler (45) ise ağız tadıyla hamsi ve balık yiyemediklerini ve fiyatları son bir aydır pahalı bulduklarını söyledi. Deniz ürünlerini çok sevdiğini ancak fiyatların alım gücünü zorladığını ifade eden Güler, ''Bizler de balıkçılar gibi havaların soğumasını bekliyoruz. Daha önce 1 liraya aldığımız hamsi şimdi 5 liradan satılıyor. Aynı şekilde daha önce 2.5 liraya aldığımız mezgit ise 10 liradan satılıyor'' diye konuştu. -AVLANAN BALIK MİKTARI AZALDI- Ordu Tarım İl Müdürü Sadi Sadıkoğlu ise av mevsiminin başlamasının ardından, geçmiş yıllara oranla avlanan balık ve hamsi miktarının yarı yarıya düştüğünü söyledi. Sadıkoğlu, Ordu'da önceki yıllarda avlanan balık miktarının yaklaşık 30 bin ton, hamsi miktarının ise 35 bin ton civarlarında olduğunu, ancak bu rakamların şu andaki rakamların gerisinde olduğunu ifade etti. Sadıkoğlu, Ordu Tarım İl Müdürlüğü olarak balıkçılara yönetilik denetimlerin sürdüğünü de kaydetti.