Balıkçılık av sezonu 15 Nisan'da sona eriyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2014-2015 balıkçılık av sezonunun 15 Nisan Çarşamba günü itibariyle sona ereceğini açıkladı. Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamayla, tüm denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağının 15 Nisan'da başlayacağını duyurdu.

"1 Eylül 2014 tarihinde gırgır avcılığıyla başlayan 2014-2015 av sezonunda, 15 Nisan 2015 tarihi itibariyle tüm denizlerimizde trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı dönemine girilmiştir" denen açıklamada, "Getirilen kurallara uymak kaydıyla; avlanma yasağının başladığı 15 Nisan tarihinden itibaren isteyen balıkçılarımız karasularımızın bitişiğindeki uluslararası sularda avcılık yapabileceklerdir. Ayrıca su ürünleri avcılık tebliği ile getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla uzatma ağlarıyla su ürünleri avcılığı dönem boyu serbesttir" ifadelerine yer verildi.

Hamside beklenen av gerçekleşmedi





Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"1 Eylül 2014 tarihinde gırgır avcılığıyla başlayan 2014-2015 av sezonunda, 15 Nisan 2015 tarihi itibariyle tüm denizlerimizde trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı dönemine girilmiştir. Bu av sezonunda; bazı türlerin avcılığı önceki sezonlarla benzerlik göstermiş, bazı türlerin avcılığında artış, bazılarında ise azalma gözlenmiştir. Palamut, lüfer ve çaça av miktarlarında artış görülürken, avcılığımızın önemli bir miktarını oluşturan hamside beklenen av gerçekleşmemiştir. Bunda, balığın biyolojisi, üreme dönemindeki su sıcaklığı, akıntı hızı, büyüme döneminde ortamdaki besin varlığı, beslenme zincirindeki yeri gibi pek çok çevresel faktör etkili olmakta, avcılık miktarları bazı yıllarda farklılık gösterebilmektedir.

İsteyen balıkçılar karasularımızın bitişiğindeki

uluslararası sularda avcılık yapabilecekler

"Bakanlığımız, bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususları göz önüne alarak, deniz ve içsularımızdaki su ürünlerinin korunması, avcılığının sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla, tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçları bakımından su ürünleri avcılığına yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirmektedir. Getirilen kurallara uymak kaydıyla; avlanma yasağının başladığı 15 Nisan tarihinden itibaren isteyen balıkçılarımız karasularımızın bitişiğindeki uluslararası sularda avcılık yapabileceklerdir. Ayrıca su ürünleri avcılık tebliği ile getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla uzatma ağlarıyla su ürünleri avcılığı dönem boyu serbesttir. Geçtiğimiz yıl, getirilen düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası, ruhsat tezkerelerinin askıya alınması, ürünlere ve avlanma araçlarına el konulması gibi yaptırımlar uygulanmıştır. Su ürünleri denetiminden sorumlu kurumlarla yakın işbirliği içerisinde yürütülen denetimler; denizlerde ve içsularda, balıkçı gemilerinde, karaya çıkış noktalarında, yol güzergâhlarında, balık hallerinde ve perakende satış yerlerinde gerçekleştirilmiştir.

"Bakanlığımız ile başta Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı olmak üzere denetim yetkisine sahip kurumlarca 2014 yılında su ürünleri av yasaklarına ilişkin olarak toplam 80 728 adet denetim yapılmıştır. Bu denetimlerde, yasadışı avcılık yaptığı tespit edilen 29 balıkçı gemisi ile yasal yollardan avlanmayan 1 700 ton su ürününe el konulmuş, 5 261 kişiye 7.188.880 TL idari para cezası kesilmiştir. Ayrıca 74 balıkçı gemisinin de ruhsatı iptal edilmiştir. Bakanlıkça getirilen kurallara ve yasaklara uyulması balıkçılığımız ve balıkçılarımızın geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Balıkçılarımıza ve ilgililere önemle duyurulur"