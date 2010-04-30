Balıkçıların yeni kabusu

T24 - Küçük bir parazit. Balıkların ağzına yerleşerek yaşamını sürdürüyor. Balıkçıların kabusu oldu çünkü bilim insanları parazitin insan sağlığı üzerinde nasıl bir etkisi olacağı üzerinde kesin bir şey söyleyemiyor. Bu durum balıkçıların işlerini sekteye uğratabilir.



Bilim insanları, ABD ve İngiltere başta olmak üzere Pasifik Okyanusu'nda görülen parazitin yaşamını birkaç yıl daha devam ettirebilmek için balıkların ağzına yerleşerek üremeye devam ettiği gerçeğiyle karşılaştı.



Boyu sadece 3 ile 4 santimetre arasında değişen "Cymothoa exigua" adlı parazit, ağına takıldığı balıkçıların mesleğini bırakmasına neden olacak kadar korkunç bir canlı. Kendisini yem zannederek yutan balıkların diline yapışan parazit, zamanla kanını emdiği dilin çürümesine neden oluyor. Ardından, giderek büyüyen parazit kıskaçlarını yayarak genişliyor ve dilin geri kalan kısmındaki kas yapısıyla bütünleşiyor.



Bu aşamadan sonra balık, dili haline gelen paraziti yönlendirebiliyor. Bu şekilde, balık iki ağızlı bir canlı haline dönüşüyor.





Okyanusların yeni kabusu mu?



ABD’nin California eyaleti açıklarında yaşadığı bilinen Cymothoa exigua, dünyada bir canlının organının yerini alarak yaşayan tek parazit özelliğini taşıyor.



İlk kez 2005 yılında, İngiliz balıkçılar ağzında Cymothoa exigua parazitini tespit ettikleri bir balık tuttular. Bu gelişme, parazitin Pasifik Okyanusu’nu aşarak İngiltere’ye ulaştığı endişesini doğursa da, bu teorinin doğruluğu kesin değil.



Biyologlar parazitin balıklar dışında hangi canlılara yerleştiği konusunda bir bilgiye de sahip değil.



Bilim dünyası, günümüzde balıkçıların kabusu olan parazitin yayılma alanı ve insan sağlığı üzerinde ne gibi olumsuzluklar oluşturabileceği sorularına yanıt arıyor ancak bu konuda hala başarılı olmuş değiller.







