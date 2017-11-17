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Balıkçıların ağına amfora takıldı

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, İzmit Körfezi'nde balıkçıların ağlarına amfora takıldı

17 Kasım 2017 20:08

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Karamürsel ilçesinde, İzmit Körfezi\'nde balıkçıların ağlarına amfora takıldı. Balıkçılar, Bizans dönemine ait olduğu düşünülen amforayı İzmit Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.
Karamürselli balıkçılar, İzmit Körfezi\'nde ağlarını bıraktı. Ali Sönmez ile Sait Soydoğan ağlarına çektiklerinde amforayı gördü. Karamürsel Balık Adası\'na dönen balıkçılar, İzmit Müze Müdürlüğü\'ne bilgi verdi. Karamürsel\'e gelen müze yetkilileri amforayı teslim aldı. Bizans dönemine ait olduğu düşünülen amfora Müze Müdürlüğü\'ne götürülürken, balıkçılara duyarlılıkları nedeniyle teşekkür edildi.

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