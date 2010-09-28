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Yaşam

Balıkçıları dehşete düşüren manzara!

Baba-kızın cesetleri denizden birbirine sarılmış bir şekilde çıkarıldı...

28 Eylül 2010 03:00

T24 - Tuzla'da, denizden birbirine iple bağlı ve ayaklarına kaldırım taşı bağlanmış bir kız çocuğu ve bir erkek ceseti çıktı. Cesetler denizden birbirine sarılmış bir şekilde çıkarıldı.

Cesetler, saat 18.00 sıraları Tuzla, Postane Mahallesi, Levent Belde Sitesi sahilinde balık tutan vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı ilk incelemede, denizde birbirine sarılmış bir erkek ve kız çocuğu ceseti bulunduğu tespit edildi. Cesetlerin çıkarılması için olay yerine deniz polisi çağrıldı. Dalgıçlar, cesetlerin ayaklarına bağlanmış kaldırım taşlarını çıkardı, daha sonra birbirine sarılmış, iple bağlı cesetler kıyıya çıkarıldı. Cesetler, Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


CESETLER BABA VE KIZINA AİT

Polisin yaptığı araştırmada cesetlerin Ferit Kızılkan(30) ve 5 yaşındaki kızı Rojin'e ait olduğunu belirledi. Ferit Kızılkan'ın kısa bir süre önce eşinden ayrıldığı ve kızı Rojin'in velayetinin eski eşine verildiği öğrenildi. Olaydan bir gün önce, Ferit Kızılkan'ın kızı Rojin ile gezmek için eski eşinden izin aldığı öğrenildi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

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