Balıkçılardan birinin cesedi bulundu

T24 - Avlanmak amacıyla botla İstanbul Küçükçekmece Gölü'ne açıldıkları ve yardım çağrısında bulundukları belirtilen 2 kişiden birinin cesedi bulundu.



Küçükçekmece Gölü'nde gece boyunca yürütülen arama çalışmaları sonucu Nejat Yoldaş'ın (26) cesedine ulaşıldı.



Botları alabora olduğu belirlenen kişilerden Bülent Şimşek'e de ulaşılması amacıyla çalışmalar sürüyor.



Sivil savunma ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda dalgıçlar gölde arama yaparken, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama-kurtarma helikopteri de havadan termal kamera ile tarama gerçekleştirdi.

