T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Balıkçılardan birinin cesedi bulundu

Küçükçekmece Gölü'ne açılan ve bir süre sonra yardım çağrısında bulundukları belirtilen 2 kişiden birinin cesedi bulundu.

24 Aralık 2009 02:00

T24 - Avlanmak amacıyla botla İstanbul Küçükçekmece Gölü'ne açıldıkları ve yardım çağrısında bulundukları belirtilen 2 kişiden birinin cesedi bulundu.

Küçükçekmece Gölü'nde gece boyunca yürütülen arama çalışmaları sonucu Nejat Yoldaş'ın (26) cesedine ulaşıldı.

Botları alabora olduğu belirlenen kişilerden Bülent Şimşek'e de ulaşılması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Sivil savunma ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda dalgıçlar gölde arama yaparken, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama-kurtarma helikopteri de havadan termal kamera ile tarama gerçekleştirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24