Balıkçılara ceza yolda!

Devasa boyutları ve büyük ağzıyla oldukça ürkütücü görünen bu köpekbalığı, son derece zararsız ve sadece mikroskobik deniz canlılarıyla besleniyor.



Geçtiğimiz günlerde, Çanakkale Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi açıklarında, 10 metre boyunda ve 2 ton ağırlığında köpekbalığı yakalanmıştı. Sudan, iş makinesiyle çıkarılan dev köpekbalığı, bir işadamı tarafından Rusya’ya ihraç edilmek üzere satın alınmıştı.



Haberin medyada yer almasının ardından Milliyet’e açıklama yapan, Adnan Menderes Üniversitesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Bilecenoğlu, avlanan köpekbalığının “büyük camgöz” veya “güneşlenen köpekbalığı” olarak adlandırıldığını söyleyerek “Satıha çıkarak güneşlendikleri için bu ad verilmiştir. Çok nadir bir köpek balığı türüdür” dedi.



Güneşlenen köpek balığının, Dünya Doğa Koruma Birliği’nin “Nesli Tehlike Altındaki Türler” listesinde olduğunu belirten Bilecenoğlu, “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2/1 No’lu Su Ürünleri Tebliği’ne göre yıl boyunca avlanamaz. Türk balıkçıların, doğayı tehlikeye sokacak bu davranışının cezalandırılması gerekir. İlgili bakanlığın, Su Ürünleri Daire Başkanlığı’na ihbarda bulunduk” dedi. Bilecenoğlu, nesli tehdit altında bulunan hayvan ve bitki türlerinin ticaretinin yasak olduğunu da vurguladı.



İmza kampanyası



Sualtı fotoğrafçısı Tacettin Sağlar ise, “Bu balığı görebilmek için aylarca bekleyen bilim insanları var. Bu canlıların katledilmesi Türkiye’deki çevre bilincinin göstergesi” dedi. Güneşlenen köpek balığının Rusya’ya satılacağının duyulması üzerine, doğaseverler ve bilim insanları imza kampanyası başlattı.