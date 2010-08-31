Balıkçılar yarın 'Vira Bismillah' diyecek

T24 - Mayıs ayından bu yana devam eden su ürünleri av yasağı, yarın sona eriyor. Ağlarını onaran ve teknelerini av için hazır hale getiren onlarca balıkçı ise her yıl olduğu gibi bu yıl da "Vira Bismillah" demeye hazır.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, su ürünlerinin İstanbullulara sağlıklı ve hijyenik ulaştırılması için Su Ürünleri Hali'nde faaliyet gösteren şirketlerin denetimlerini tamamladı.



İBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2010-2011 Balık Avı Sezonu'nun yarın başlayacağı hatırlatılarak, 2009 - 2010 sezonunda yürütülen denetim çalışmaları sonucunda, tüketimi durumunda çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceği belirlenen 20 bin 235 kilogram su ürününün, İBB'ye bağlı İSTAÇ'ın tesislerinde yakılarak imha edildiği bildirildi.



Hamsi rekor kırdı, ikinci sırada ise istavrit var



Türkiye'nin en büyük su ürünleri hali olduğu belirtilen ve her yıl ortalama 40 bin ton su ürününün getirildiği Yenikapı Su Ürünleri Hali'nde 2009-2010 sezonunda en fazla satışa sunulan ürünün 14 bin 812 ton ile hamsi olduğu kaydedildi.



İstavritin ise 6 bin 620 ton ile en fazla yakalanan ikinci su ürünü olduğu ve toplam su ürünü miktarının 38 bin 878 ton olduğu belirtildi.



Toptan satış fiyatları belediyenin internet sitesinde



Su Ürünleri Hali Müdürlüğü'nün İstanbullulara sağlıklı ve hijyenik şartlarda su ürünü ulaştırılabilme yanında fiyat standardizasyonunu sağlayabilmek için de çalışma yürüttüğü ifade edilen açıklamada, toptan su ürünü satış fiyatlarının günlük olarak belediyenin internet sitesinde yayınlanarak, muhtemel fiyat dalgalanmalarının da önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.



Açıklamada, Su Ürünleri Hali Müdürlüğü'nün balık avı sezonu için yayınladığı mesaja da yer verilerek, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca hazırlanan ''Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2/1 Numaralı Tebliğ'' uyarınca 1 Mayıs 2010'da başlayan av yasağının 1 Eylül 2010 itibarıyla sona ereceği ifade edildi.



