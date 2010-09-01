-BALIKÇILAR ''RASTGELE'' DEDİ KOCAELİ (A.A) - 01.09.2010 - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Ereğli Mahallesinde, yeni av sezonu hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, okunan duaların ardından avlanma yasağının sona ermesiyle ''rastgele'' deyip denize açıldılar. Balıkçılar, aileleri ve kalabalık vatandaş topluluğu yasağın sona ermesine birkaç saat kala Ereğli sahilinde toplandı. Burada Karamürsel Müftüsü Abdülcelil Çakar ve Karamürsel Merkez Camisi imamı Yusuf Anlağan, av sezonunun bereketli geçmesi için vatandaşlarla birlikte dua etti. Daha sonra AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, teknelerin kaptanlarına Türk bayrağı hediye etti. Balıkçı barınağından 22.00'de 7 tekneyle denize açılan balıkçılar, sonar ve radar cihazlarıyla yaptıkları kontrollerin ardından ağlarını, avlanma yasağının sona erdiği 24.00'ten itibaren Hereke, Dilovası, Tuzla ve Altınova açıklarında denize bıraktılar. Bir süre sonra ağlarını toplayan balıkçılar, denizde umduğunu bulamadı. Ağlara takılan hamsiler yeterli iriliğe erişmediği için denize bırakıldı. Ereğli Balıkçılar Kooperatifi üyesi Hüseyin Abanoz, yaklaşık 4 aydır sürdürdükleri hazırlıkların ardından av yasağının sona ermesiyle ''Vira bismillah'' diyerek ağlarını denize bıraktıklarını belirterek, ilk ay hamsi avlamayı ümit ettiklerini ancak umduklarını bulamadıklarını söyledi. Sonraki aylarda palamut, çinekopun akım zamanının başlayacağını ifade eden Abanoz, ''Hamsiden umudu kestik, palamutu, çinekopu bekleyeceğiz artık'' dedi. İlk attıkları ağa küçük boyutta hamsi takıldığını ve ''balıkları geri salmak zorunda kaldıklarını'', ikinci attıkları ağdan da 10 kasa istavrit, 20 kasa sardalya elde ettiklerini kaydetti. ''Sardalya para yapan bir balık değil. 20 kasa balık en fazla 400 TL yapar, bu da 25 personelin ekmek, su masrafını karşılamaz'' diyen Abanoz, şöyle konuştu: ''Geç çıktık, diğer günler erken çıkarsak ancak ayakta durmayı başarabiliriz, akım zamanına kadar kendimizi idare edebiliriz. Böyle bir pozisyon gözüküyor. Sardalye pek para eder bir balık değil. 100-200 kasa hamsi olsaydı, bu her balıkçıyı tatmin ederdi. Çok olması da faydalı değil, ülkemizde işleme, paketleme işleri gelişmediğinden, çok tutarız dökülür, az tutarız pahalı olur ama tatmin etmez. Her balıkçıda ortalama 100-200 kasa balık olsaydı tatmin ederdi. Geçen sezon ile bu sezon arasında hiçbir fark yok. İzmit Körfezi'ne, denize çıkmamıza 20 gün kala göçmen hamsi gelir, küçük balıkçılar bunları yakalar, bize işaret budur. Hamsi olacak diye umutla bekleriz. Bu sene de geçen yıl da denize çıkmamıza bir hafta kala hamsi Marmara Bölgesi'ni terk etti. Bugün Bandırma ve Gemlik'teki arkadaşlarla görüştük, oralarda da bir şey yok. Bizim bölgemize geldiler, onlarda da hayal kırıklığı var. 7,5 ay av sezonumuz var. Önemli olan önümüzdeki 1-1,5 ayı atlatabilmek. Zaten borçla denize çıkıyoruz.'' Bu arada, balıkçılar, yakaladıkları balıkları Ereğli Balık Hali'ne getirdiler. Kasası yaklaşık 15 kilogram gelen sardalya 15-30 TL, istavrit 80-160 TL, az miktarda tekirin 3-4 kilogram gelen kasası 70 TL, 3 kiloluk kasalardaki az miktardaki mezgitin kasası 25 TL, turna mezgitin kasası 160 TL, Yalova açıklarında yakalanan 2 adet 4'er kilogramlık deniz levreğinin kilogramı ise 45 TL'ye alıcı buldu.