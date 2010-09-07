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Ekonomi

BALIKÇILAR DENİZİN SOĞUMASINI BEKLİYOR RİZE (A.A)

07 Eylül 2010 13:58

-BALIKÇILAR DENİZİN SOĞUMASINI BEKLİYOR RİZE (A.A) - 07.09.2010 - Avlanma yasağının sona erdiği 1 Eylülden itibaren denize açılan Rizeli balıkçılar, sezonun ilk günlerinde istedikleri avı yapamıyor. Balıkçılar bol balık için denizin soğumasını bekliyor. Rize'deki büyük balıkçı teknelerinden birinin sahibi olan Bayram Ali Başlantı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sezonun kötü başladığını söyledi. Bu yaz hiç olmadığı kadar havaların sıcak gittiğini vurgulayan Başlantı, ''Havaların sıcak gitmesi deniz suyunun da sıcak olmasına neden oldu. Deniz suyu sıcaklığını radarlar 28-29 derece olarak gösteriyor. Bunca yıldır bu aylarda deniz suyunun bu kadar sıcak olduğunu görmedim. Sonuç böyle olunca balık da az oluyor. Havalarla birlikte deniz suyunun soğuması ile birlikte daha fazla balık avlayacağımız tahmin ediyorum'' dedi. Şu anda istavrit, barbun ve palamut avladıklarını belirten Başlantı, şunları söyledi: ''Günde 20 ile 50 kasa arasında balık alıyoruz. Bu balığın çoğu da istavrit oluyor. İstavritin kasa fiyatı da 70-80 civarında değişiyor. Ağlardan az miktarda palamut da çıkıyor. Önümüzdeki günlerde palamutta artış olacağını tahmin ediyoruz. Şu anda az balık çıksa da avlanmaya devam edeceğiz. Av yasağının olduğu dönemde tekneye yapmış olduğumuz bakımların kontrol etmemiz açısında bu günleri boş geçirmiyoruz. Kimi ufak tefek arızları tespit edip onarıyoruz. Önümüzde balığın bol olacağı günlerde ve hamsi sezonunda büyük arıza vermemek için bu kontrolleri yapmak zorundayız.''

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