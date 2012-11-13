CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşmasını yapmak üzere salona geldiğinde balıkçılar tarafından karşılandı.

Konuşmasına "Yeni bir anlayışa ihitiyacımız var, Türkiye'yi kucaklayan bir anlayışa ihtiyacımız var" diyerek başlayan Kılıçdaroğlu yeni bir yönetime ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kouşması sırasında salonda "yaşasın halkların kardeşliği" solaganları atılan Kılıçdaroğlu " Gençlerimiz terör örgütünün tuzağına düşmemeli, bu ülkede huzur içinde yaşamalıyız" dedi.

Halk ile teröristin ayrılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Devleti yönetenler kin ve nefret tohumu saçıyorsa barış olmaz" diye konuştu