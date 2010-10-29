Balıkçılar, Bakan Çubukçu'nun eşini darp etti

T24 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun eşi Birol Çubukçu, oltaya bastığı gerekçesiyle Tarabya'da balıkçılar tarafından darp edildi.



Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun eşi Birol Çubukçu ve bir arkadaşı, balıkçılar tarafından darp edildi. ‘Oltaya basma’ nedeniyle çıkan kavgada yaralanan Çubukçu, 7 balıkçıdan şikâyetçi oldu. Polis plakası alınamayan bir araçla kaçan balıkçıları arıyor. Habertürk'ün haberine göre, İstanbul’un ilçesi Sarıyer’in Tarabya sahilinde meydana gelen olayda, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun muhasebecilik yapan eşi Birol Çubukçu, dün sabah erken saatlerde bir arkadaşı ile yürüyüşe çıktı.



Tarabya sahiline giden ve üzerinde eşofman olan Birol Çubukçu’nun ayağı, amatör balıkçıların yanından geçtiği sırada bir oltanın misinasına takıldı. Olta sahibi kimliği belirsiz bir balıkçı, Birol Çubukçu’ya sözle sataştı. Bunun üzerine tartışma çıktı. Daha sonra Çubukçu ile arkadaşı yürüyüşlerini tamamladı.



Geri dönüp otomobiline doğru yöneldiği sırada ise balıkçılar, Birol Çubukçu’nun üzerine yürüyerek küfür etmeye başladı. Tartışmanın tekrar alevlenmesi üzerine 7 balıkçı, Çubukçu ile arkadaşına saldırdı. Balıkçılar Çubukçu ile arkadaşına vurmaya başladı. Balıkçılar kaçarken darp edilen Çubukçu ile arkadaşı Tarabya Polis Merkezi’ne giderek şikâyetçi oldu. Polis hemen olay yerine gitti ancak kimseyi bulamadı.



Görgü tanıkları saldırganların plakası alınamayan bir araç ile olay yerinden uzaklaştıklarını söyledi. Polis aracın gidiş istikametinde bulunan kamera ve MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. 7 saldırgan balıkçı polis tarafından aranıyor.





