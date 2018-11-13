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Balıkçı teknesinde boğazı kesilerek öldürüldü (3)

TUTUKLANDILAR Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Gökhan Dağlıoğlu'nun balıkçı teknesinde boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşları Atakan R

13 Kasım 2018 22:44

TUTUKLANDILAR
Zonguldak\'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Gökhan Dağlıoğlu\'nun balıkçı teknesinde boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşları Atakan R. ve Gökhan K.\'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi\'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinde de suçlamaları kabul etmeyen Atakan R. ve Gökhan K., kuvvetli suç şüphesi, toplanan deliller ve çelişkili ifadeleri nedeniyle tutuklandı.

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