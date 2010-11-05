-BALIKÇI OLTASINDA YAVRU KÖPEK BALIĞI ÇANAKKALE (A.A) - 05.11.2010 - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde balıkçıların oltasına yavru köpek balığı takıldı. Sahil kıyısında olta ile balık tutanlar, şimdiye kadar avlamadıkları balıkları çekmeye başladı. Önceleri sadece lüfer, kefal, istavrit ve çinakop gibi balık tutan kıyı balıkçılarının oltalarına bugünlerde yavru köpek balığı, vatoz ve kırlangıç gibi balıklar takılıyor. Genç Balıkçılık'ın sahibi Mehmet Genç, olta balıkçılarının avladığı ve boyu bir metreyi aşan köpek balıklarını görünce hayrete düştüklerini söyledi. Ağırlıkları 18-20 kilograma ulaşan köpek balığının kilosunu 12 liradan alarak, bunları Yunanistan'a ihraç ettiklerini belirten Genç, kilosunu 2,5 TL'den aldıkları vatozu da yurt dışına sattıklarını bildirdi. Genç, ''Olta balıkçılarının son günlerde sıkça tuttuğu kırlangıcın kilosunu da 45 liradan alarak iç piyasaya sunuyoruz. Amatör olarak olta balıkçılığı yapan vatandaşlarımız tuttuğu balığı bize getirerek tartıyor, paralarını alıyor. Bu da onların ve bizim hoşumuza gidiyor'' dedi.