Balıkçı mobbing iddialarını reddetti

T24

Olay nasıl gelişti?

Bir dönem birlikte çalıştığı meslektaşı tarafından mobbing ile suçlandığını şehir dışındayken öğrendiğini belirten Alkaya, İstanbul’a döner dönmez kendisi hakkındaki iddialarla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.DHA'nın haberine göre; Alkaya açıklamasında "Hakkımda iddia edilen tüm suçlamalar asılsızdır. Bu çirkin iddialara yönelik olarak ben de karşı dava açıyorum. Olay artık yargıya intikal ettiği için de konu ile ilgili daha fazla konuşmayı doğru bulmuyorum" ifadelerine yer verdi.Tiyatrocu Hülya Karakaş, Alkaya hakkındaki mobbing şikayetini ve dava sürecini katıldığı bir televizyon programında anlatmıştı."Orhan Alkaya genel sanat yönetmeni olmuştu ve benim oynadığım bütün oyunları sahneden kaldırdı. O dönem oynadığım daha yeni oynanan oyunu hiçbir gerekçe sunmadan oynatmadı. Önerdiğim bütün projeleri çeşitli gerekçelerle üstelik son derece kabaca ifade ederek reddetti ve ben o dönem yalnızlaştım. Zaten mobbing'deki en önemli içerik kişinin kurum içerisinde yalnızlaştırılması. Tiyatromda 17 ay çalıştırılmadım. Meslektaşlarım kendilerince olumlu sebepler yaratarak benden uzaklaştılar ve yalnızlaştım. O dönem evliliğim bozuldu, yüksek tansiyon hastası oldum hatta yüksek tansiyondan felç geçirme aşamasına geldim, aşırı kilo almaya başladım, psikolojim bozulmuştu, işimi yapamaz hale geldim.Çapa Tıp Fakültesi'nde çok uzun süreçli bir mesaim başladı. Mobbing raporumu almak üzere hikayemi anlattım ve oranın psikoloji bölümünde doktorla görüşmelerim başladı. Mobbing raporu öyle kolay verilmiyor. Çok ciddi uzmanlar tarafından sorgulanıyorsunuz, testlere tabi tutuluyorsunuz. 5 ayın sonunda mobbing raporumu aldım tabii bu bana yasal hak veriyor. Artık mobbing davam savcılık önünde.