Balıkçı köleler haberine Pulitzer

AP haber ajansına bağlı dört muhabirin,

Myanmar, Kamboçya, Laos ve Tayland

balıkçılık endüstrisinde kölece çalışma

koşullarıyla ilgili haberi "kamu hizmeti" dalında

ödüle layık görüldü. “Kölelerden deniz ürünü” başlıklı haber, ıssız adalarda kötü

muamele görerek çalışan insanların çıkardığı ürünlerin,

Amerikan süpermarket ve

restoranlarına gelişini anlatıyor.

Haber, yüzlerce balıkçıyı özgürlüğüne kavuşturdu

Hazırlığı 18 ay süren haber sırasında gazeteciler acımasız sömürüyü görüntülemek için

Myanmar’da günlerce kamyon kasalarında saklanarak yolculuk etmiş, kameralarını

teknelerde saklayarak yanlarında götürmüşlerdi. Haberde kafeste tutulan işçilerin ve 22

yıl sonra ailesine kavuşan yoksul bir balıkçının fotoğraf ve görüntülerine de yer

verilmişti. Haberin yayınlanması, 2 bin balıkçı ve işçinin serbest kalmasını sağlamıştı.

Veri bankalarının analizi ödül getirdi

Washington Post gazetesi veri bankalarını yaratıcı

bir biçimde kullanarak, ABD'de

polislerin hangi sıklıkla hangi gerekçelerle insanları vurduğunu ve mağdurların kimler

olduğunu ortaya koyan haberleriyle "ulusal habercilik" dalında ödüle layık görüldü. New

York Times için çalışan gazeteci Alissa Rubin, Afganistan'da kadınlara yönelik gündelik

şiddeti ortaya çıkaran haberiyle "uluslararası habercilik" dalında ödül aldı. Tampa Bay

Times, Florida eyaletindeki psikiyatri kliniklerindeki şiddet ve kötü

okullarla ilgili

haberleriyle "yerel habercilik" ve "araştırmacı habercilik" dallarında iki ayrı ödüle layık

görüldü. Los Angeles Times ve Boston Globe gazeteleri de ödül kazanan Amerikan

gazeteleri arasında.

Tecavüz suçları ve polis

Bağımsız The Marshall Project'ten Christian

Miller ve Ken Armstrong, polisin tecavüz

suçlarının üzerine gidilmesindeki başarısızlıkları ve bunun kurbanlar üzerindeki travmatik

sonuçları üzerine yaptıkları haberle "açıklayıcı habercilik" dalında ödüle layık görüldü.

77 redaktör, yayıncı, yazar ve öğretim görevlisinden oluşan jüri, 14 gazetecilik dalında

sona kalan üç finalist arasından kazananı belirliyor.

