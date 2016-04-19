Balıkçı köleler haberine Pulitzer

AP haber ajansına bağlı dört muhabirin,
Myanmar, Kamboçya, Laos ve Tayland
balıkçılık endüstrisinde kölece çalışma
koşullarıyla ilgili haberi "kamu hizmeti" dalında
ödüle layık görüldü. “Kölelerden deniz ürünü” başlıklı haber, ıssız adalarda kötü
muamele görerek çalışan insanların çıkardığı ürünlerin,
Amerikan süpermarket ve
restoranlarına gelişini anlatıyor.
Haber, yüzlerce balıkçıyı özgürlüğüne kavuşturdu
Hazırlığı 18 ay süren haber sırasında gazeteciler acımasız sömürüyü görüntülemek için
Myanmar’da günlerce kamyon kasalarında saklanarak yolculuk etmiş, kameralarını
teknelerde saklayarak yanlarında götürmüşlerdi. Haberde kafeste tutulan işçilerin ve 22
yıl sonra ailesine kavuşan yoksul bir balıkçının fotoğraf ve görüntülerine de yer
verilmişti. Haberin yayınlanması, 2 bin balıkçı ve işçinin serbest kalmasını sağlamıştı.
Veri bankalarının analizi ödül getirdi
Washington Post gazetesi veri bankalarını yaratıcı
bir biçimde kullanarak, ABD'de
polislerin hangi sıklıkla hangi gerekçelerle insanları vurduğunu ve mağdurların kimler
olduğunu ortaya koyan haberleriyle "ulusal habercilik" dalında ödüle layık görüldü. New
York Times için çalışan gazeteci Alissa Rubin, Afganistan'da kadınlara yönelik gündelik
şiddeti ortaya çıkaran haberiyle "uluslararası habercilik" dalında ödül aldı. Tampa Bay
Times, Florida eyaletindeki psikiyatri kliniklerindeki şiddet ve kötü
okullarla ilgili
haberleriyle "yerel habercilik" ve "araştırmacı habercilik" dallarında iki ayrı ödüle layık
görüldü. Los Angeles Times ve Boston Globe gazeteleri de ödül kazanan Amerikan
gazeteleri arasında.
Tecavüz suçları ve polis
Bağımsız The Marshall Project'ten Christian
Miller ve Ken Armstrong, polisin tecavüz
suçlarının üzerine gidilmesindeki başarısızlıkları ve bunun kurbanlar üzerindeki travmatik
sonuçları üzerine yaptıkları haberle "açıklayıcı habercilik" dalında ödüle layık görüldü.
77 redaktör, yayıncı, yazar ve öğretim görevlisinden oluşan jüri, 14 gazetecilik dalında
sona kalan üç finalist arasından kazananı belirliyor.