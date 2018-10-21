T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balıkçı, ırmakta yüzen domuzları görüntüledi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN’da denize açılan balıkçılar ırmakta karşıdan karşıya geçen domuzları görünce şaşkınlıkla izledi

21 Ekim 2018 22:35

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN’da denize açılan balıkçılar ırmakta karşıdan karşıya geçen domuzları görünce şaşkınlıkla izledi.
Bartın’da Amatör balıkçılık yapan Ali Kaz akşam saatlerinde denize açılmak için Bartın Irmağından ilerlediği sırada Dallıca köyü altında 4 domuzu gördü. Ana yoldan, domuzların ana nehirde yüzmelerini görüntüleyen Ali Kaz, şaşkınlığını gizleyemedi. 4 domuz yaklaşık 10 metre yüzerek, karşı tarafa geçip gözlerden kayboldu. Amatör balıkçı Ali Kaz, domuzların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARBARTIN DHABARTINdaBartında AmatörAli KazBartın IrmağındanDallıcaAnaAmatörFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24