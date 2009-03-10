Balık yiyen gençlerin IQ'su daha yüksek

İsveç'te yapılan bir araştırma, yetişme çağında balık yiyen gençlerin zekâ düzeylerinin (IQ) daha yüksek olduğunu gösterdi.



Göteborg'daki Sahlgrenska Üniversite Hastanesi için yapılan araştırmada, sık balık tüketimi ile gençlerin IQ düzeyleri arasında açık bir bağ bulunduğu tespit edildi.



Sonuçları Acta Paediatrica dergisinde yayımlanan araştırma sırasında, ilk olarak 2000 yılında 15 yaşındaki 3 bin 972 İsveçli gencin IQ düzeyleri, ifade kapasiteleri ve yönelimleri tahlil edildi. Aynı işlem 3 yıl sonra gençlerin askeri yoklamaları sırasında yinelendi.



Buna göre, 15 yaşındayken haftada en az bir kez balık yiyen gençler 3 yıl sondaki IQ testinde ortalamadan yüzde 7 yüksek puan alırken, haftada bir kezden fazla balık yiyenlerin puanı ortalamanın yüzde 12 üstünde çıktı.



Araştırmacılar, yayımladıkları açıklamada, 15 yaşında düzenli balık tüketimi ile 18 yaşındaki en iyi olası düşünsel faaliyet arasında açık bir bağ bulunduğunu vurguladı.



İfade kapasitesi açısından da, 15 yaşında haftada bir kez balık yiyen gençlerin 18 yaşında yüzde 4, birden fazla kez balık yiyenlerin yüzde 9 oranlarında daha iyi sonuç elde ettikleri belirlendi.



(AA)

