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Yaşam

Balık yerine soyguna gittiler

Üsküdar’da kuyumcu soygununa karışan zanlıların, soygun kararını balık tutmaya giderken aldıkları ortaya çıktı

26 Mart 2009 02:00

Üsküdar’da kuyumcu soygununa karışan zanlıların, soygun kararını balık tutmaya giderken aldıkları ortaya çıktı

Üsküdar’da kuyumcu ağabeyi Şeref Polat’ı yaralayan soyguncu Caner Yalçın’ı başından vurarak öldüren Yüksel Polat, savcılık tarafından “nefsi müdafaa” gerekçesiyle serbest bırakıldı. Yalçın’ın suç ortakları Ramazan Büyük ve Muammer Güneş ise kriz nedeniyle piyasaya olan borçlarını ödemek için kalkıştıkları soyguna, balık tutmaya giderken karar verdiklerini söyledi.

Polat Kuyumculuk’ta 23 Mart’ta bir kişinin ölümüyle sonuçlanan soygun girişimiyle ilgili soruşturma devam ederken, Güneş polisteki ifadesinde şu açıklamaları yaptı: “Hepimizin kredi kartlarımıza 10’ar bin TL borcumuz vardı. Son zamanlarda bir araya gelip balık tutmaya gidiyorduk. Soygun yapmaya da balık tutmaya giderken karar verdik. Olaydan iki hafta önce keşif yapmak için kuyumcuya gidip çeyrek altın aldık.”

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