Balık yakalama kavgası: 3 ölü 1 yaralı

T24 - Afyonkarahisar'da, iki aile arasında balık tutma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Çay ilçesine bağlı Karamık beldesindeki karamık Gölü'nde, Akın ailesi ile Çavuş ailesi arasında akşam saatlerinde balık tutma yeri nedeniyle tartışma başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken iki ailede birbirlerine av tüfekleri ile ateş açtı.
Olayda, Gazi Akın, oğlu Mehmet Akın ile Ali Çavuş vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Tahsin Çavuş ise Bolvadin Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri iki aileden kavgaya karıştıkları belirlenen kişileri gözaltına aldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.