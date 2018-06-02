Balık ve yumurtanın da aralarında olduğu 84 çeşit turşu yapıyor

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA): KAYSERİ\'de 44 yıllık turşucu Bayram Aydoğan (67), ramazan ayında turşu satışının arttığını söyledi. Balık, yumurta, sebze ve meyvelerden 84 çeşit turşu yaptığını belirten Aydoğan, \'\'Her türlü meyveden, sebzeden ve yiyecekten turşu yapıp, satıyorum\'\' dedi.

Bayram Aydogan, \"En iyi turşu sirkeli olanı ve sirkeden yapılanıdır\'\' derken, gurbetçilerin satın aldıkları turşuları Avrupa ülkelerine götürdüklerini söyledi. Dükkanında 84 çeşit turşu yaptığın ifade eden Aydoğan, \"Yumurta, balık, muz, mantar, erik, çilek, kivi, mısır, portakal, fasulye, bezik, mantar ve daha birçok turşu çeşidini görenler önce şaşırıyor sonra tadına bakıp, satın aldığında bana teşekkür ediyor. Turşuların hepsini ben üretiyorum\" dedi.

\'KENTTE NEDEN TURŞUCULUK YAPILMIYOR DİYEREK MESLEGE BAŞLADIM\'

Aydoğan, 1974 yılından beri turşuculuk yaptığını belirterek, \"Sadece turşu değil, turşu suyu acı içilince gribe, nezleye iyi gelir. Gribin ilacı acıdır ve turşu suyu da acı oluyor. Kış aylarında turşu suyunu içen biri gribe kolay kolay yakalanmaz. Palamut balığından yaptığım balık turşusuna gelince, balığı önce yağda kızartıyorum. Kızarttıktan sonra turşu yapıyorum. Yumurtayı ise turşu yapmadan önce haşlıyorum ondan sonra sarımsak, biber gibi malzemelerini koyarak turşu olmasını bekliyorum. Mısır turşusunu da aynı haşlanmış yumurta gibi haşlayıp kuruyorum. Kayseri\'de turşuculuk neden yok diyerek turşuculuk mesleğine başladım. Bütün turşu çeşitleri kendi aklımca hazırlıyorum ve müşterilerin beğenisine sunuyorum. Yurt dışından müşterilerim de var. Özellikle izine geldikleri yaz aylarında gelenler yanıma uğrayıp, kilo kilo turşu almadan gitmezler \'\' diyor

Bayram Aydoğan\'ın Millet Caddesi\'ndeki iş yerinde turşuların yanı sıra zeytin, şalgam ve sirke satışı da yapılıyor. Turşuların kilosu çeşitlerine göre 5 ila 10 TL\'den satışa sunuluyor.



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