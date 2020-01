Balık tutmaya giden 2 arkadaş 5 gündür kayıp

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy İlçesi\'nde geçen cumartesi akşamı, \"Balık tutmaya gidiyoruz\" diyerek evlerinden ayrılan fabrika işçileri 24 yaşındaki Kaan Arda ile 22 yaşındaki Gürkan Pehlivan ortadan kayboldu. Çocuklarının yaşamından endişe eden aileleri, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Çerkezköy\'de fabrika işçisi 2 arkadaş Kaan Arda ile Gürkan Pehlivan, geçen Cumartesi akşamı \"Balık tutmaya gidiyoruz\" diyerek evlerinden ayrıldı. 59 EE 239 plakalı otomobille yola çıkan iki arkadaştan bir daha haber alınamadı. Aileleri, cep telefonlarına ulaşamadığı Arda ve Pehlivan\'ı gidebilecekleri her yerde aradı ancak bulamayınca, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp gençlerden Kaan Arda\'nın babası Cavit Arda, çocukların cumartesi akşama balık tutmaya gittiklerini söyleyerek evden ayrıldıklarını belirterek, şöyle dedi:

\"Bugüne kadar eve dönmediler. Pazar akşamı emniyete gidip kayıp ihbarı verdik. Günlerdir kendi imkanlarımızla barajlarda arama yapıyoruz. Saray- Vize yolunda bir tane Mobese kamerası çalışmıyor. Hayatlarından endişe ediyoruz. Telefonla çocuklara ulaşamıyoruz. Oğlumun maaş çektiği bankaya gittik. Hesabından para çekilmemiş. Sadece cumartesi akşamı saat 21.20\'de Değirmenköy tarafında araca benzin almışlar. Çocuklar 59 EE 239 plakalı araçla yola çıktılar. Bu aracı görenlerin emniyet birimlerine bildirmelerini istiyoruz.\"

Gürkan Pehlivan\'ın babası Can Pehlivan, haber alamadıkları çocuklarının cep telefonlarının kapalı olduğunu belirterek, \"Arabayla gittikleri için arabadan da kendilerinden de bir iz yok. Ben oğlumun hayatından endişe ediyorum. Her gün emniyete giderek bir haber olup olmadığını soruyoruz. Emniyet konunun araştırıldığını ve savcılığa intikal ettiğini ifade ediyor. Bize herhangi bilgi vermiyorlar. Dayanacak gücüm kalmadı, çocuklarımız bunları izliyorsa çıksın \'Ben sağım\' desin, bana ulaşsın başka bir şey istemiyorum\" diye konuştu.

Çocukların balık tutmak için Demirköy Barajı\'na gittiklerini söyleyen Can Pehlivan, baraşta ne kendilerine ne de araçlarına ulaşılamadığını anlatırken, \"Ne kendilerine ne de arabalarına rastlanıyor. Orada boğulmuş olsalar bile arabanın orada olması gerekiyor. Ekiplerin sadece oraya gidip gölü gezdikleri anlaşılıyor. Gölde herhangi bir arama yapılmadı. Tekrar buraya gidilmesini ve detaylı bir arama yapılması istiyorum. Buradan sonra bir şey bulunamazsa, bu telefonların sinyal takibinden bir an önce savcılık kararıyla karar çıkartılıp nerelerde olduklarını tespit etmelerini istiyorum. Biz ailesi olarak şu an perişan durumdayız. Bütün akrabalar her yerde onları arıyor fakat hiçbir ize rastlayamadık. Gören, duyan, bilenlerin insaniyet namına \'155 polis imdat\' telefonuna veya en yakın karakola bildirmelerini rica ediyoruz\" dedi.



FOTOĞRAFLI