Antalya'da Ramazan ayının başlamasıyla dini konularda bilgi almak için günde 170 civarında kişinin aradığı '190 Alo Fetva Hattı'ndaki görevlilere, "balık tutmak, kulak damlası, nargile içmek, saç boyatmak, diş çektirmek orucu bozar mı?" gibi ilginç sorular yöneltildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan ve Antalya'da da İl Müftülüğü tarafından uygulanan '190 Alo Fetva Hattı'nı dini konularda bilgi almak amacıyla arayanların sayısında Ramazan ayı nedeniyle artış oldu. İl Müftüsü Ahmet Çelik, vatandaşların günlük yaşantılar ile ilgili dini konularda bilgi almak için aradığı çağrı merkezinde 33 görevlinin hizmet verdiğini söyledi. Çelik, 2 kadın ve 2 erkek vaizin vardiya sistemiyle 08.00'dan 23.00'a kadar çalıştığı çağrı merkezini ramazan ayında günde ortalama 170 kişinin aradığını belirtti.

Müftü Çelik, Ramazan ayında vatandaşların genellikle oruç tutmayla ilgili sorular sorduğunu zaman zaman da çağrı merkezindeki görevlilere ilginç sorular yöneltildiğini dile getirdi. Çelik, "Her soru önemli ve soruyu yönelten kişi de bizim için değerlidir. Çağrı merkezindeki görevliler her soruya ciddiyetle cevap veriyor. Çok sık sorulan ya da ilginç soruları biz vatandaşlarımızın kendi kültürüne, dinine sevgisini ifade eden sorular olarak değerlendiriyoruz. Her vatandaş basit gibi görünse de aklına takılan sorular hakkında hattı arayarak bilgi alıyor" diye konuştu.



İlginç sorular



190 Alo Fetva Hattı'ndaki görevlilere yöneltilen ilginç sorular ise şöyle açıklandı:

"Balık tutmak orucu bozar mı?, Zekat sadece Ramazan ayında mı verilir?', 'Oruç ne zaman başlar?', 'Reflü orucu bozar mı?', 'Gazinoda çalışan kadınların servis şoförlüğünü yapmak orucu bozar mı?', 'Nargile orucu bozar mı?', Saç boyatmak orucu bozar mı?', 'Diş çektirmek orucu bozar mı?', 'Tetanos iğnesi orucu bozar mı?', 'Yüzmek, banyo yapmak orucu bozar mı?', 'Diş fırçalamak orucu bozar mı?', 'Kulak damlası orucu bozar mı?', 'Astım ilacı orucu bozar mı?"



Soruların cevabı



Sorular hakkında da bilgi veren Müftü Çelik, saç boyatmanın orucu bozmayacağını ifade etti. Diş fırçalarken su ya da macunun yutulması halinde orucun bozulacağını aktaran Müftü Çelik, yüzme ile banyo yaparken de burun ve ağızdan su yutulması halinde orucun bozulacağını belirtti. Kulak damlası kullanımının kulak zarının delik olması halinde boğazdan mideye ulaşabileceği için orucu bozacağını belirten Antalya Müftüsü Ahmet Çelik, astım hastalarının kullandığı sadece hava niteliği olan spreyin ise orucu bozmayacağı kaydetti.